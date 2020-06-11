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В России обвинили Киев в фактическом выходе из Минского процесса

В России обвинили Киев в фактическом выходе из Минского процесса
09:48 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Борис Грызлов обвинил Киев в фактическом выходе из Минского процесса и саботаже процесса обмена пленными.

Представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями "самопровозглашенных ДНР и ЛНР" и фактически вышел из "Минского процесса".

Об этом он заявил журналистам, передает Украинская правда со ссылкой на росСМИ.

"Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины.

Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил. Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", - сообщил Грызлов.

Грызлов также обвинил власти Украины в саботаже процесса обмена пленными на Донбассе. Кроме того, полпред РФ расценил как провокацию открытие Киевом пунктов пропуска на Донбассе

"Мы видим, что киевская власть продолжает курс на обострение ситуации в Донбассе. Украина преднамеренно срывает процесс обмена удерживаемых лиц, отказывается от своих обязательств не преследовать лиц, прошедших процедуру обмена, данных ранее.

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Представители Киева сегодня в одностороннем порядке открыли пропускные пункты на линии соприкосновения. Ранее в очередях, причем устроенных именно Киевом, уже были смертельные случаи. В условиях жары и эпидемии ситуация на пропускных пунктах может быть намного хуже.

Одностороннее решение Украины по пропуску через линию соприкосновения, без согласования с Донбассом – это провокация. Решение о прекращении огня Киевом не принято.

По новым участкам разведения киевская сторона делает только декларации, при этом отказывается обсуждать конкретные координаты – это лишь имитация работы, а не выполнение решений. Украина по-прежнему не дает гарантий безопасности, на весь период работ, необходимых для подготовки инфраструктуры для открытия новых пропускных пунктов в Счастье и Золотом", - заявил полпред РФ.

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Донбасс, Минские переговоры, Борис Грызлов, ТКГ.
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