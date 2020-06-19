Президент сменил главу РГА на Херсонщине

Президент Владимир Зеленский уволил главу Нижнесерогозской райгосадминистрации Павла Павлова и назначил на эту должность Дмитрия Такаджи.
Тексты соответствующих распоряжений обнародованы на сайте главы государства.
"Освободить Павлова Павла Семеновича от должности председателя Нижнесерогозской районной государственной администрации Херсонской области в связи с истечением срока полномочий Президента Украины", - говорится в документе.
Другим распоряжением на должность председателя Нижнесерогозской РГА назначен Дмитрий Такаджи.