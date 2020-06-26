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Зеленский уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки

Зеленский уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки
Обновлено 11:34 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский уволил заместителей главы Службы внешней разведки Катерину Слядневу и Сергея Трегубенко.

Президент уволил Екатерину Слядневу и Сергея Трегубенко с должностей заместителей главы Службы внешней разведки Украины.

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

В частности, Указом №247/2020 Президент освободил от должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины Екатерину Слядневу, а Указом №250/2020 – Сергея Трегубенко.

Зеленский внес в Раду законопроект о реформе СБУ

Напомним, 17 июня Зеленский ликвидировал объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности и создал комитет по вопросам разведки при президенте.

 Владимир Зеленский подписал указ о прохождении военной службы сотрудниками Службы безопасности Украины.

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Все по теме:

СБУ, Владимир Зеленский, Реформа СБУ.

Автор:

Телеграф
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