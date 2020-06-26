Зеленский уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки

Президент уволил Екатерину Слядневу и Сергея Трегубенко с должностей заместителей главы Службы внешней разведки Украины.
Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.
В частности, Указом №247/2020 Президент освободил от должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины Екатерину Слядневу, а Указом №250/2020 – Сергея Трегубенко.
Напомним, 17 июня Зеленский ликвидировал объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности и создал комитет по вопросам разведки при президенте.
Владимир Зеленский подписал указ о прохождении военной службы сотрудниками Службы безопасности Украины.