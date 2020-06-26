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Офис генпрокурора закрыл дело против бизнесмена Бахматюка

Офис генпрокурора закрыл дело против бизнесмена Бахматюка
Обновлено 14:13 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук
Офис генерального прокурора закрыл уголовное производство против бизнесмена Олега Бахматюка и экс-заместителя главы Нацбанка Александра Писарука. Это было сделано во исполнение решения Печерского районного суда Киева

Офис Генерального прокурора выполнил решение суда о закрытии уголовного производства, связанного с обанкротившимся VAB банком, который принадлежал Олегу Бахматюку. Генпрокурор Венедиктова считает решение суда, таким что подрывает правоохранительную систему.

Об этом сообщает в Facebook сама Венедиктова.

Она отмечает, что полный текст постановления суда от 5 июня официально поступил в Офис генпрокурора только 24 июня. На следующий день ведомство выполнило решение.

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"Но считаю, что подобные решения судебных инстанций подрывают общие принципы деятельности правоохранительной системы. Кроме того, согласно ст. 303 УПК Украины нет оснований оспаривать такие процессуальные решения прокурора", - отмечает Венедиктова.

Также генпрокурор надеется, что ее высказывания не будет расценено как давление на суд.

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Генпрокурор, Олег Бахматюк, Офис генерального прокурора.

Автор:

Телеграф
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