Офис генпрокурора закрыл дело против бизнесмена Бахматюка

Офис генерального прокурора закрыл уголовное производство против бизнесмена Олега Бахматюка и экс-заместителя главы Нацбанка Александра Писарука. Это было сделано во исполнение решения Печерского районного суда Киева

Офис Генерального прокурора выполнил решение суда о закрытии уголовного производства, связанного с обанкротившимся VAB банком, который принадлежал Олегу Бахматюку. Генпрокурор Венедиктова считает решение суда, таким что подрывает правоохранительную систему.

Об этом сообщает в Facebook сама Венедиктова.

Она отмечает, что полный текст постановления суда от 5 июня официально поступил в Офис генпрокурора только 24 июня. На следующий день ведомство выполнило решение.

"Но считаю, что подобные решения судебных инстанций подрывают общие принципы деятельности правоохранительной системы. Кроме того, согласно ст. 303 УПК Украины нет оснований оспаривать такие процессуальные решения прокурора", - отмечает Венедиктова.

Также генпрокурор надеется, что ее высказывания не будет расценено как давление на суд.