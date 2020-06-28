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Преодоление паводков: Молдова предоставила Украине гуманитарную помощь

Преодоление паводков: Молдова предоставила Украине гуманитарную помощь
10:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
Молдова передала Украине гуманитарный груз, в частности, оборудование, которое поможет бороться с последствиями паводков на Буковине. Общая стоимость оборудования - 40 тысяч евро. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Молдова передала Буковине, пострадавшей от наводнения, гуманитарный груз.

Это бензопилы, генераторы, мотопомпы, мешки для укрепления берегов и другое оборудование, которое поможет бороться с последствиями непогоды в регионе.

Общая стоимость предоставленного благодетелями оборудования составляет 40 тысяч евро", - говорится в сообщении.

Последствия паводков: ЕС поможет Украине с ликвидацией

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский, посещая Ивано-Франковскую область, поставил задачу Кабинету министров привлечь к восстановлению пострадавших от непогоды регионов международную помощь.

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Украина, Молдова, Паводок.

Автор:

Телеграф
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