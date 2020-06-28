Преодоление паводков: Молдова предоставила Украине гуманитарную помощь

"Молдова передала Буковине, пострадавшей от наводнения, гуманитарный груз.
Это бензопилы, генераторы, мотопомпы, мешки для укрепления берегов и другое оборудование, которое поможет бороться с последствиями непогоды в регионе.
Общая стоимость предоставленного благодетелями оборудования составляет 40 тысяч евро", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский, посещая Ивано-Франковскую область, поставил задачу Кабинету министров привлечь к восстановлению пострадавших от непогоды регионов международную помощь.