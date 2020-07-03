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Нормандские переговоры: Россия требует от Украины изменений в Конституцию

Нормандские переговоры: Россия требует от Украины изменений в Конституцию
Обновлено 17:44 Сегодня Телеграф Укринформ
Россия требует от Украины внести в Конституцию срочные изменения относительно Донбасса. Об этом пишет немецкое издание Spiegel 3 июля, в день, когда в Берлине проходят переговоры в нормандском формате на уровне политических советников.

"В переговорах относительно конфликта на Востоке Украины Москва настойчиво требует быстрого обеспечения нового правового порядка в сепаратистских районах, в Донецке и Луганске", - пишет издание со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации, который получил лондонский Dossier Center из российских правительственных кругов.

Согласно ему, российская сторона требует, чтобы Киев передал до 6 июля Трехсторонней контактной группе проект изменений в Конституцию Украины, которые должны открыть путь к будущему особому статусу сепаратистских районов в государственной структуре Украины.

Кроме того, согласно документу, Россия также требует от Киева активизировать усилия относительно имплементации так называемой формулы Штайнмайера. Она предусматривает, что сепаратистские районы автоматически получают на постоянной основе специальный статус, как только ОБСЕ признает местные выборы там свободными и честными.

Как сообщалось ранее, в Берлине 3 июля проходят переговоры в нормандском формате на уровне политических советников.

Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, в ее состав включен и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

С российской стороны в переговорах принимает участие заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак - он прилетает в Германию как исключение, поскольку находится в санкционном списке ЕС.

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Немецкая сторона представлена советником по внешнеполитическим вопросам ведомства канцлера Яном Гекером.

И Ермак, и Козак последние недели посещали Берлин, где проводили отдельные встречи с Гекером.

В Офисе Президента Украины сообщали, что в рамках сегодняшней встречи планируется обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в нормандском формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств Нормандской четверки в Берлине.

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Все по теме:

Украина, Россия, Донбасс, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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