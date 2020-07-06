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"Спросил, должен ли я уволиться": Смолий рассказал детали встречи с Зеленским

"Спросил, должен ли я уволиться": Смолий рассказал детали встречи с Зеленским
19:22 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с экс-главой Нацбанка Яковом Смолием поддержал его намерение подать в отставку.

Экс-глава Национального банка Яков Смолий раскрыл детали общения с президентом Владимиром Зеленским накануне своего увольнения.

Об этом он рассказал в интервью lb.ua

"После заседания Национального совета реформ, 30 июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли я уволиться. Он ответил "да".

Смолий также опроверг информацию о том что одной из ключевых причин увольнения была позиция по учетной ставке.

"На этих встречах 30-го и 1-го мы не обсуждали никаких причин, критериев. Это был абсолютно спокойный разговор. Поймите правильно, не было со стороны президента такого, чтобы он сказал: пиши заявление, иди, ты мне надоел. Я из контекста понял, что должен уволиться", - комментирует экс-глава НБУ.

Смолий подчеркнул, что принял решение об увольнении сразу после разговора с Зеленским, чтобы Рада смогла избрать нового председателя до каникул.

"... Мы абсолютно взвешенно обсудили с президентом, как и когда должен происходить процесс увольнения главы центрального банка, весь процесс перехода, ведь это важно. Я спросил: "Когда вы хотите это сделать? На этой сессии ВР или осенью?".Президент сказал, что на этой. Оставалось три рабочих дня, следующая неделя была не сессионная.

Зеленский о Смолие: У нас с ним были реально очень неплохие отношения

Важно, чтобы нового главу назначили до того, как Рада пойдет на каникулы (17 июля - ред.), чтобы не было большого разрыва (между увольнением и назначением нового главы НБУ, - ред.) поэтому я обязан сказать всему сообществу, что 30 июня в обед у нас был разговор с президентом, а 1 июля я подал заявление", - резюмирует Смолий.

Напомним, что 1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.

2 июля Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об увольнении Смолия. Вначале его должен был рассмотреть финансовый комитет, возглавляемый нардепом от "Слуги народа" Даниилом Гетманцевым. После этого вопрос увольнения был вынесен на рассмотрение в зал.

3 июля Верховная Рада в пятницу поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

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НБУ, Владимир Зеленский, Яков Смолий.

Автор:

Телеграф
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