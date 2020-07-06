"Спросил, должен ли я уволиться": Смолий рассказал детали встречи с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с экс-главой Нацбанка Яковом Смолием поддержал его намерение подать в отставку.

Экс-глава Национального банка Яков Смолий раскрыл детали общения с президентом Владимиром Зеленским накануне своего увольнения.

Об этом он рассказал в интервью lb.ua

"После заседания Национального совета реформ, 30 июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли я уволиться. Он ответил "да".

Смолий также опроверг информацию о том что одной из ключевых причин увольнения была позиция по учетной ставке.

"На этих встречах 30-го и 1-го мы не обсуждали никаких причин, критериев. Это был абсолютно спокойный разговор. Поймите правильно, не было со стороны президента такого, чтобы он сказал: пиши заявление, иди, ты мне надоел. Я из контекста понял, что должен уволиться", - комментирует экс-глава НБУ.

Смолий подчеркнул, что принял решение об увольнении сразу после разговора с Зеленским, чтобы Рада смогла избрать нового председателя до каникул.

"... Мы абсолютно взвешенно обсудили с президентом, как и когда должен происходить процесс увольнения главы центрального банка, весь процесс перехода, ведь это важно. Я спросил: "Когда вы хотите это сделать? На этой сессии ВР или осенью?".Президент сказал, что на этой. Оставалось три рабочих дня, следующая неделя была не сессионная.

Важно, чтобы нового главу назначили до того, как Рада пойдет на каникулы (17 июля - ред.), чтобы не было большого разрыва (между увольнением и назначением нового главы НБУ, - ред.) поэтому я обязан сказать всему сообществу, что 30 июня в обед у нас был разговор с президентом, а 1 июля я подал заявление", - резюмирует Смолий.

Напомним, что 1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.

2 июля Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об увольнении Смолия. Вначале его должен был рассмотреть финансовый комитет, возглавляемый нардепом от "Слуги народа" Даниилом Гетманцевым. После этого вопрос увольнения был вынесен на рассмотрение в зал.

3 июля Верховная Рада в пятницу поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.