ООН требует от РФ снять запрет на деятельность Меджлиса

"Власти Российской Федерации должны обеспечить лицам, лишенным свободы, все правовые гарантии и снять ограничения, наложенные на крымскотатарскую общину в целях сохранения ее представительских институтов, в том числе запрет на деятельность Меджлиса", — сказал в докладе генсек ООН Антониу Гутерреш.
В сентябре 2019 года ООН уже призывала Россию отменить запрет Меджлиса.
Напомним, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на оккупированные Россией территории Донбасса.