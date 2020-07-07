ООН требует от РФ снять запрет на деятельность Меджлиса

ООН призвала правительство Российской Федерации снять запрет на деятельность Меджлиса. Об этом сказано во втором докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина), временно оккупированными Российской Федерацией.

"Власти Российской Федерации должны обеспечить лицам, лишенным свободы, все правовые гарантии и снять ограничения, наложенные на крымскотатарскую общину в целях сохранения ее представительских институтов, в том числе запрет на деятельность Меджлиса", — сказал в докладе генсек ООН Антониу Гутерреш.

В сентябре 2019 года ООН уже призывала Россию отменить запрет Меджлиса.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на оккупированные Россией территории Донбасса.