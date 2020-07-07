Скачать
Вторник, 07.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Наев прокомментировал слова командующего ВМС об ожидаемой "полномасштабной военной конфронтации" с РФ
Наев прокомментировал слова командующего ВМС об ожидаемой "полномасштабной военной конфронтации" с РФ
Никто такого не делал: Украина рассматривает возможность ввода миротворцев ОБСЕ
Украина рассматривает возможность ввода миротворцев ОБСЕ
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Новая реальность диктует новые правила: Львовский форум издателей пройдет в онлайн-формате
Львовский форум издателей пройдет в онлайн-формате

ООН требует от РФ снять запрет на деятельность Меджлиса

ООН требует от РФ снять запрет на деятельность Меджлиса
Обновлено 02:28 Сегодня Телеграф УНН
ООН призвала правительство Российской Федерации снять запрет на деятельность Меджлиса. Об этом сказано во втором докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина), временно оккупированными Российской Федерацией.

"Власти Российской Федерации должны обеспечить лицам, лишенным свободы, все правовые гарантии и снять ограничения, наложенные на крымскотатарскую общину в целях сохранения ее представительских институтов, в том числе запрет на деятельность Меджлиса", — сказал в докладе генсек ООН Антониу Гутерреш.

В сентябре 2019 года ООН уже призывала Россию отменить запрет Меджлиса.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на оккупированные Россией территории Донбасса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, ООН, Меджлис, Оккупированный Крым.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Олимпийская чемпионка объяснила, почему синхронистки не бреют ноги
02 Одесситы залили бетоном незаконный подвал под жилым домом: депутат там хотел построить пиццерию
03 Мейвезер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
04 "Спросил, должен ли я уволиться": Смолий рассказал детали встречи с Зеленским
05 Поочередно и группами: Зеленский встречается со ''слугами народа''
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООН требует от РФ снять запрет на деятельность Меджлиса
ООН требует от РФ снять запрет на деятельность Меджлиса
Смягчение карантина: французам вновь разрешили проводить массовые мероприятия
Французам вновь разрешили проводить массовые мероприятия
&quot;В шаге от полного закрытия всего&quot;: Израиль ужесточает карантин
"В шаге от полного закрытия всего": Израиль ужесточает карантин
ТОП самых мощных трав для женского здоровья
ТОП самых мощных трав для женского здоровья
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь