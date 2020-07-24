Во Всемирном банке отреагировали на пожар в доме активиста Шабунина и призвали наказать виновных

В ведомстве обеспокоены пожаром в доме активиста и угрозой для его семьи. Призывают оперативно расследовать и наказать виновных.

Представители Всемирного банка в Украине и другие международные партнеры выразили обеспокоенность пожаром в доме украинского антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Призывают украинскую власть оперативно расследовать поджог и наказать виновных.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы Всемирного банка в Украине.

"Гражданское общество играет ключевую роль в борьбе против безнаказанности коррупционеров и должно быть в состоянии выполнять свою миссию свободно от запугивания и насилия", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, вчера, 23 июля, активисту и председателю антикоррупционной организации "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину подожгли дом в селе Гнедин Киевской области. На месте пожара обнаружили остатки зрывчатки.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на происшествие и сделал соответствующие заявление.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело, поджигателям грозит до 10 лет тюрьмы.