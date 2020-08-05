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Президент подписал закон об электронном кабинете

Президент подписал закон об электронном кабинете
19:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский подписал Закон № 786-их "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц - предпринимателей", который ВР приняла 14 июля 2020. Об этом сообщили в ОП.

Что изменится

Закон предусматривает упрощение ведения учета для физических лиц - предпринимателей, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширения его функционала.

В частности, документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП.

Физическим лицам - предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме - бумажной или электронной - с указанием суммы дохода за месяц.

Физические лица - предприниматели на общей системе смогут вести учет также в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов. Кроме того, закон отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает, что в электронном кабинете отображаются налоговые уведомления.

Также документ вносит изменения в Налоговый кодекс с целью создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов.

В частности, облегчены условия налоговых проверок. При проверке оформления работников устранена возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивные доходы и другие дополнительные блага и возмещения.

Бесплатный программный РРО

17 июля 2020 представителей малого и среднего бизнеса Украины пригласили протестировать бесплатный программный РРО (регистратор расчетных операций) от налоговой.

Об этом сообщалось на сайте министерства финансов.

Использование РРО для некоторых видов деятельности становится обязательным для ФЛП 2-4 группы с 1 января 2021 года.

Соответствующий закон был принят в сентябре 2019 года, а в начале июля Минфин завершил госрегистрации своих указов.

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Украина, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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