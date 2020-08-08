Масштабный взрыв в Бейруте: Украина предоставит гумпомощь Ливану

Украина предоставит Ливану гум помощь в связи со взрывом в Бейруте. Об этом в своем телеграм-канале написал Министр КМУ Олег Немчинов.

"Правительство утвердило проект Указа Президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с тем страшным взрывом, который произошел в порту Бейрута", - пишет он.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа.

Приоритетной версией произошедшего называются сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась конфискована партия аммиачной селитры.

Жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести.