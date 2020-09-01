Разные зарплаты врачей: Зеленский обещает исправить ситуацию

В Украине необходимо исправлять несправедливую ситуацию с разным уровнем заработных плат среди врачей различных звеньев медицины. Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Полтавскую область.

"Что касается бедности. Прежде всего вопрос к заработным платам, к медицинской реформе, которая, мы знаем, частично имеет плюсы, а частично - большие минусы по той неравенство заработных плат медиков различных звеньев - "первички" и других врачей. Существует большая разница , несправедливая, нечестная. Так не будет - такие вещи мы будем исправлять", - сказал Глава государства.

Также он сообщил, что правительство в скором времени должно представить план сохранения районных больниц и оказания медицинских услуг в сельской местности.

"Мы ждем от министра здравоохранения, от Премьер-министра Украины этой презентации, где будут сохранены больницы. А там, где их нет, будет очень быстро построена инфраструктура, чтобы человек из маленькой деревни смог попасть в кратчайшие сроки в опорную больницу. Если это далеко, то на месте должна быть больница того или иного уровня. Я уверен, что в ближайшее время эту презентацию увидим мы, в Офисе Президента, а потом уже общество тоже ее увидит и рассмотрит", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что во время рабочих поездок по регионам Украины часто узнает информацию о тех или иных психиатрических больницах и тубдиспансерах, которые планировалось закрыть в пределах медицинской реформы, и приходится в "ручном режиме" вмешиваться, чтобы не допустить закрытия таких важных медучреждений.

"Поэтому мы поправим эту медицинскую реформу - это должен сделать Минздрав - и исправим такую финансовую несправедливость и другие вещи", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Министертво здравоохранения определило регионы со значительным распространением COVID-19 по состоянию на 1 сентября. В список попали Киев и 16 областей.

Также сообщалось, что Петиция об увольнении Фокина с должности члена украинской делегации в ТКГ зарегистрирована на сайте президента.