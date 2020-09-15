Зеленский не уверен, что Беларусь сможет и впредь быть посредником в переговорах по Донбассу и Крыму

Власти Украины намерены подождать до тех пор, пока ситуация в Беларуси не стабилизируется, а затем сделать выводы о том, может ли страна и впредь выступать в качестве посредника в вопросах урегулирования ситуации в Крыму и на Донбассе.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Wiener Zeitung.

"Считаю разумным подождать, пока ситуация в Беларуси снова не стабилизируется. Мы продолжили переговоры в Минске во время коронавируса в онлайн-формате. Трехсторонняя контактная группа также встречается онлайн, и это хорошо. В любом случае мы всегда поддерживали дружеские отношения с белорусским народом. И в любом случае народ просуществует дольше, чем политики во главе государства", - заявил Зеленский.

На вопрос, может ли после визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию Беларусь выступать посредником между Киевом и Москвой после аннексии Крыма и войны на Донбассе, Зеленский ответил: "Честно говоря, не знаю".