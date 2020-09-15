У украинской делегации в ТКГ появится пресс-секретарь

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе введет должность спикера на фоне резонансных заявлений Витольда Фокина.

"У нас действительно произошло многоголосие. Поэтому сейчас идет отбор, будет введена должность пресс-секретаря, спикера украинской делегации трехсторонней контактной группы, задачей которого будет фокусировать все сигналы от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и ситуация, которую мы будем сейчас исправлять ", - заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова".

При этом, комментируя суть заявлений члена украинской делегации Витольда Фокина, вице-премьер отметил, что имел с ним личную беседу, и ознакомился с черновиком интервью, который, по его мнению, было искажено изданием.

"Что касается заявлений господина Фокина, мы имели с ним общение после его интервью. В том числе по вопросу, который вызвал возмущение в обществе — по поводу амнистии, что под амнистию должны попасть все. Я сам был сторонником принятия ряда законов о переходном правосудии, который должен предусматривать, в том числе, Закон об амнистии. Об этом говорится не только в Минских сделках. Об этом говорил в своем докладе, например, генеральный секретарь ООН Кофи Ананд. Но при этом, должно быть четко определено, кто не попадает под амнистию, ни при каких условиях. Простым языком - у кого руки в крови. Так вот, господин Фокин показал нам черновик своего интервью, где у него была фраза, что нужно принимать амнистию, кроме тех, у кого руки в крови. А это уважаемое в кавычках издание вычеркнуло его полный ответ, и написало так, как им захотелось", - подчеркнул вице-премьер.

Он также выразил уверенность, что все члены украинской делегации занимают твердую проукраинскую позицию, хотя не все из них имеют достаточный опыт публичных выступлений.

"Мы сделали выводы. Я вам точно скажу, что все члены украинской делегации занимают проукраинскую позицию. Но мы работаем, в том числе с терминологией. Потому что некоторые употребляют выражение аннексия Крыма. Есть аннексия Крыма, является временная оккупация Крыма и Севастополя. Некоторые говорят — переселенцы. Есть переселенцы, внутренне перемещенные лица. Кто-то говорит — обмен пленными. Обмен пленными, это взаимное освобождение лиц. Таких примеров я могу привести много. Поэтому мы работаем с членами нашей делегации, мы их научим", - отметил Резников.

Также, по его словам, Украина сделала выводы из ситуации, когда вынуждена озвучивать свои доводы и аргументы уже после того, как их озвучит российская сторона.

"Я думаю, что второй вывод, который мы должны сделать, это перестать ожидать позиции России, а выходить и сразу, с первой минуты делать наше сообщение", - подчеркнул вице-премьер.