Нардеп Юрченко не явился в суд: назвал причину

Подозреваемый во взяточничестве нардеп Александр Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис , передает Украинская правда.

"Подозреваемый не явился, мотивировал это тем, что ранее имел контакт с больным коронавирусом", - сказано в сообщении.

В связи с неявкой подозреваемого судебное заседание отложено до 15 часов 21 сентября.

Напомним, парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов депутата Александра Юрченко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве. Детективы НАБУ вручили ему подозрение и заботятся об аресте с альтернативой 6,5 млн гривен залога.