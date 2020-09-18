Скачать
Пятница, 18.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский: Новость об отмене безвиза распространяет партия человека, который думает, что он монарх
Зеленский: Новость об отмене безвиза распространяет партия человека, который думает, что он монарх
Минфин обещает увеличит расходы на медицину до 5% ВВП: названы сроки
Минфин обещает увеличит расходы на медицину до 5% ВВП: названы сроки
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо и Колос приносят баллы
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо и Колос приносят баллы
Роберт Паттинсон излечился от коронавируса: актера заметили на романтической прогулке (Фото)
Роберт Паттинсон излечился от коронавируса

Нардеп Юрченко не явился в суд: назвал причину

Нардеп Юрченко не явился в суд: назвал причину
Обновлено 14:32 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Подозреваемый во взяточничестве нардеп Александр Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис , передает Украинская правда

"Подозреваемый не явился, мотивировал это тем, что ранее имел контакт с больным коронавирусом", - сказано в сообщении.

В связи с неявкой подозреваемого судебное заседание отложено до 15 часов 21 сентября.

Напомним, парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов депутата Александра Юрченко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве. Детективы НАБУ вручили ему подозрение и заботятся об аресте с альтернативой 6,5 млн гривен залога.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ВАКС, Александр Юрченко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уникальный случай: в Мьянме родился ребенок с двумя головами
02 Арис 1:2 Колос: события матча (Видео)
03 Отказаться от депутатского мандата было бы правильно "и по-мужски": Разумков высказался о Юрченко
04 26-летний рекорд Бубки пал: видео нового мирового достижения
05 Итоги 17 сентября: Коронавирус в Украине и новый госбюджет 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Адвокаты Порошенко насчитали 58 дел против него
Адвокаты Порошенко насчитали 58 дел против него
Украинцев предупредили о заморозках: какие регионы под ударом
Украинцев предупредили о заморозках: какие регионы под ударом
В армии еще одна смерть от коронавируса
В армии еще одна смерть от коронавируса
&quot;Микс двух культур&quot;: Настя Каменских представила первый испаноязычный альбом Ecléctica
"Микс двух культур": Настя Каменских представила первый испаноязычный альбом Ecléctica
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь