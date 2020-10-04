Ермак рассказал, назначат ли его кума Тищенко в ТКГ

В сети начали ходить слухи, что новым членом украинской делегации в ТКГ может стать заместитель фракции "Слуга народа" Николай Тищенко. Эти слухи прокомментировал руководитель Офиса президента.

Кандидатура Николая Тищенко на место Витольда Фокина в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе не обсуждалась.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что данное решение за главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кучмой и оно пока не актуальное.

"Это решение будет принимать Леонид Макарович Кравчук, если он посчитает нужным, чтобы на этом месте кто-то появился. Но он будет самостоятельно принимать это решение. Во всяком случае, пока этот вопрос на повестке дня не стоит", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу, 3 октября.

На вопрос о том, может ли стать членом делегации в ТКГ народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, Ермак сказал:

"Ну если относиться к этому как к анекдоту… На самом деле, такой вопрос даже не рассматривался. Скажем так, есть люди, имидж которых предполагает большое количество разговоров, информации. Я думаю, к такому роду разговоров подтолкнула фотография Николая с Леонидом Макаровичем во время встречи представителей ТКГ с группой народных депутатов".