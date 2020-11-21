"Слуга народа" Трухин в прямом эфире обвинил Уманского в алкоголизме

Советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский 12 ноября написал заявление об увольнении со своей должности. При этом позже он публично заявил, что деньги из так называемого "ковидного фонда" попросту разворовываются. Он отметил, что к этому могут быть причастны люди из ОПУ и сам Андрей Ермак.

В ответ на эти обвинения представитель превалирующей фракции Верховной Рады "Слуга народа" Александр Трухин назвал в прямом эфире шоу "Свобода слова" Уманского алкоголиком.

"Я думаю, что мы как команда должны говорить правду. Мы все об этом молчим. Об этом знают все коллеги, которые находятся в парламенте. Об этом знают все сотрудники Министерства финансов. К сожалению, господин Уманский - просто алкоголик", - заявил он.

Это заявление получило большой резонанс в сети.

Политтехнолог Алексей Голубоцкий отметил, что этими словами Трухин только нанес вред себе, но никак не Уманскому.

"Трухин понимает, что этим он не уменьшает значимость обвинений Уманского, а дискредитирует власть в целом, и себя в том числе? Снижает доверие к власти, ослабляет позиции государства", - пишет он.

Шеф-редактор "Левого берега" Соня Кошкина не подбирала выражения и назвала Трухина "мразью".

В комментариях появилась волна негатива к "Слуге народа": "Тю, чего удивляться, типичный слуга, они все друг семинар посещали", "Зелёные все одинаковые", "Достаточно того, что с СН. Не знаю даже где больше мразота - в СН или в ОПЗЖ".

Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что он "просто очередной дурак который открыл ящик Пандоры".