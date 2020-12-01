Путин Донбасс по-доброму не отдаст: Портников озвучил возможный сценарий

Украинский журналист, писатель, публицист и телеведущий Виталий Портников считает, что вывод российских войск из Приднестровья, а также из Донбасса и других оккупированных РФ территорий возможен только в случае смены или трансформации путинского режима.

Об этом пишет в колонке на сайте "Еспрессо".

"Очевидно, что Кремль не намерен способствовать разрешению приднестровского конфликта, для Путина главное - это именно сохранения "статус-кво", то есть российского военного присутствия в другой стране", - отметил Портников.

Эксперт считает, что проблема вовсе не в Санду или Додоне, который считался пророссийским политиком последние 4 года и никаких сдвигов в решении приднестровского вопроса не произошло.

"Россия оккупированные земели по-доброму не отдает. Никому. Ни союзникам, ни противникам", - говорит Виталий Портников.

Он отмечает, что если у кого-то в Украине, еще остались надежды, на то что договоренности с РФ будут исполнятся, на помощь ОБСЕ и ООН, то они должны помнить, что Путин никогда на такое не согласится. Возможно, на некоторое время перестанут стрелять.

"И ответ тем, кто думает, что если президентом Украины изберут Медведчука или Бойко - сразу же отдадут Донбасс и Крым. Не отдадут. Максимум - заставят Медведчука ехать в Донецк или Симферополь и целоваться с Пушилиным или Аксеновым на День России, как заставляли Додона посещать в это «светлый праздник» Приднестровье и целоваться там с Красносельським".

Вопрос об оккупации молдавских и украинских территорий решится только с ослаблением и переформатированием путинского режима.

Киеву и в Кишиневу следует быть готовыми если не к новой эскалации, то к "сохранению статус-кво" точно, прогнозирует Портников.

О том, как будет разворачиваться ситуация в Кремле, после ухода с поста главы Кремля Владимира Путина, читайте в материале "Телеграф": "Развернется борьба не на жизнь, а на смерть: кто будет править Россией вместо Путина".