Скачать
Вторник, 01.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Пенсии в Украине повысили: кто и сколько теперь будет получать (инфографика)
Пенсии в Украине повысили: кто и сколько теперь будет получать (инфографика)
Мужчина умер на лавочке в больнице, пока ждал помощи врачей: детали трагедии на Буковине
Мужчина умер на лавочке в больнице, пока ждал помощи врачей: детали трагедии на Буковине
Принц Уильям станет королем, а Чарльз - регентом: к чему готовится королева
Принц Уильям станет королем, а Чарльз - регентом: к чему готовится королева
В УЕФА объяснили свое решение по матчу Швейцария - Украина
В УЕФА объяснили свое решение по матчу Швейцария - Украина

Путин Донбасс по-доброму не отдаст: Портников озвучил возможный сценарий

Путин Донбасс по-доброму не отдаст: Портников озвучил возможный сценарий
11:42 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Украинский журналист, писатель, публицист и телеведущий Виталий Портников считает, что вывод российских войск из Приднестровья, а также из Донбасса и других оккупированных РФ территорий возможен только в случае смены или трансформации путинского режима.

Об этом пишет в колонке на сайте "Еспрессо".

"Очевидно, что Кремль не намерен способствовать разрешению приднестровского конфликта, для Путина главное - это именно сохранения "статус-кво", то есть российского военного присутствия в другой стране", - отметил Портников.

Эксперт считает, что проблема вовсе не в Санду или Додоне, который считался пророссийским политиком последние 4 года и  никаких сдвигов в решении приднестровского вопроса не произошло.

"Россия оккупированные земели по-доброму не отдает. Никому. Ни союзникам, ни противникам", - говорит Виталий Портников.

Он отмечает, что если у кого-то в Украине, еще остались надежды, на то что договоренности с РФ будут исполнятся, на помощь ОБСЕ и ООН, то они должны помнить, что Путин никогда на такое не согласится. Возможно, на некоторое время перестанут стрелять.

"И ответ тем, кто думает, что если президентом Украины изберут Медведчука или Бойко - сразу же отдадут Донбасс и Крым. Не отдадут. Максимум - заставят Медведчука ехать в Донецк или Симферополь и целоваться с Пушилиным или Аксеновым на День России, как заставляли Додона посещать в это «светлый праздник» Приднестровье и целоваться там с Красносельським".

Россия из Молдовы уходить не собирается: в Кремле грозят "серьезной дестабилизацией" в Приднестровье

Вопрос об оккупации молдавских и украинских территорий решится только с ослаблением и переформатированием путинского режима.

Киеву и в Кишиневу следует быть готовыми если не к новой эскалации, то к "сохранению статус-кво" точно,  прогнозирует Портников.

О том, как будет разворачиваться ситуация в Кремле, после ухода с поста главы Кремля Владимира Путина, читайте в материале "Телеграф": "Развернется борьба не на жизнь, а на смерть: кто будет править Россией вместо Путина".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Приднестровье, Владимир Путин, Российская Федерация, Виталий Портников, Оккупация, Российские войска, Путинский режим.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Будет ли работать транспорт во время локдауна: всплыли детали
02 Украинские разведчики посчитали точное количество военных РФ на Донбассе
03 За день до введения локдауна во дворце "Украина" пройдет концерт "Квартала": в сети бурное обсуждение
04 Долбодятлы: Потап наехал на украинцев из-за скандала вокруг клипа Дорофеевой
05 Голая попа и красивая жизнь: что постит в Instagram третья дочь Путина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин Донбасс по-доброму не отдаст: Портников озвучил возможный сценарий
Путин Донбасс по-доброму не отдаст: Портников озвучил возможный сценарий
«Хочу посмотреть на ФОП, который заплатил налогов на 8 тысяч»: Третьякова возмутила сеть новым заявлением
«Хочу посмотреть на ФОП, который заплатил налогов на 8 тысяч»: Третьякова возмутила сеть новым заявлением
Роскоши много не бывает: Мелания Трамп в последний раз украсила Белый дом к Рождеству (фото, видео)
Роскоши много не бывает: Мелания Трамп в последний раз украсила Белый дом к Рождеству (фото, видео)
Астафьева блеснула аппетитными формами на отдыхе в Доминикане (фото)
Астафьева блеснула аппетитными формами на отдыхе в Доминикане (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь