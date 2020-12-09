Скачать
Среда, 09.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Кабмин объявил даты зимнего локдауна в Украине
Кабмин объявил даты зимнего локдауна в Украине
В Британии фиксируют случаи серьезной аллергии после вакцинации от коронавируса
В Британии фиксируют случаи серьезной аллергии после вакцинации от коронавируса
Зеленский объявил о возвращении украинцев из плена в Ираке: кто такие Евгений Фоменков и Александр Санпитер
Зеленский объявил о возвращении украинцев из плена в Ираке: кто такие Евгений Фоменков и Александр Санпитер
Волонтеры попали в трагическое ДТП с бойцом "Луганск-1"
Волонтеры попали в трагическое ДТП с бойцом "Луганск-1"

В Кремле придумали "отмазку", чтобы не участвовать в "нормандской" встрече: в чем суть

В Кремле придумали "отмазку", чтобы не участвовать в "нормандской" встрече: в чем суть
Обновлено 17:42 Сегодня Телеграф

В Кремле не видят перспектив и возможностей для участия президента РФ Владимира Путина в новой встрече "нормандского формата", поскольку считают, что "встреча ради встречи не нужна никому".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что якобы "тяжелая" ситуация с выполнением парижских договоренностей по Донбассу, (которую, собственно РФ и создала, - Авт.) не дает странам "нормандского формата" двигаться вперед.

"Причиной является, как мы все знаем, невыполнение тех парижских договоренностей (которые были приняты на встрече лидеров год назад – ред.). Встреча ради встречи не нужна никому", - отметил он.

Песков добавил, что в недавнем телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель "решили активизировать работу на экспертном уровне, на уровне помощников, чтобы нащупывать какие-то пути для нахождения развязки из этой ситуации".

При этом, пресс-секретарь Путина не уточнил, когда встреча помощников состоится, указав, что "помощники сами согласуют свои даты".

Подробнее об итогах и последствиях парижского саммита, где встретились Владимир Путин и Владимир Зеленский 9 декабря 2019 года, читайте в материале "Телеграфа": Годовщина встречи Зеленского и Путина: что изменилось за это время и станет ли Донбасс вторым Приднестровьем

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Встречи, Война на Донбассе.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что будет запрещено во время январского локдауна в Украине: появилась инфографика
02 "Бежал по переходу, держась за бок": новые детали и видео с места смертельной поножовщины в центре Киева
03 На популярном курорте на Львовщине застрелили "криминального авторитета" (фото)
04 Трибунал для Лукашенко вполне вероятен, а вот с Путиным будет сложнее, - политолог
05 Кабмин объявил даты зимнего локдауна в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кремле придумали &quot;отмазку&quot;, чтобы не участвовать в &quot;нормандской&quot; встрече: в чем суть
В Кремле придумали "отмазку", чтобы не участвовать в "нормандской" встрече: в чем суть
Все ради электората: политолог объяснил, почему локдаун решили вводить с 8 января
Все ради электората: политолог объяснил, почему локдаун решили вводить с 8 января
Салонам красоты разрешили работать во время локдауна: названы условия
Салонам красоты разрешили работать во время локдауна: названы условия
Возможно, лучше 2-3 локдауна, чем год жить в &quot;адаптивном&quot; карантине - украинская певица
Возможно, лучше 2-3 локдауна, чем год жить в "адаптивном" карантине - украинская певица
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь