В Кремле придумали "отмазку", чтобы не участвовать в "нормандской" встрече: в чем суть

В Кремле не видят перспектив и возможностей для участия президента РФ Владимира Путина в новой встрече "нормандского формата", поскольку считают, что "встреча ради встречи не нужна никому".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что якобы "тяжелая" ситуация с выполнением парижских договоренностей по Донбассу, (которую, собственно РФ и создала, - Авт.) не дает странам "нормандского формата" двигаться вперед.

"Причиной является, как мы все знаем, невыполнение тех парижских договоренностей (которые были приняты на встрече лидеров год назад – ред.). Встреча ради встречи не нужна никому", - отметил он.

Песков добавил, что в недавнем телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель "решили активизировать работу на экспертном уровне, на уровне помощников, чтобы нащупывать какие-то пути для нахождения развязки из этой ситуации".

При этом, пресс-секретарь Путина не уточнил, когда встреча помощников состоится, указав, что "помощники сами согласуют свои даты".

Подробнее об итогах и последствиях парижского саммита, где встретились Владимир Путин и Владимир Зеленский 9 декабря 2019 года, читайте в материале "Телеграфа": Годовщина встречи Зеленского и Путина: что изменилось за это время и станет ли Донбасс вторым Приднестровьем