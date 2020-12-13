Разумков срочно созывает глав фракций: что будут обсуждать

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созывает заседание глав парламентских фракций на 14 декабря.

Об этом сообщает народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Сообщается, что нардепы должны обсудить повестку дня работы на следующей неделе. Совещание назначено на 10:00.

Вероятная повестка:

- готовность бюджета 2021 (голосование назначено на 15 декабря);

- порядок рассмотрения закона об особом статусе Донбасса (он будет принят, если все депутаты проголосуют сразу в целом);

- кадровые назначения;

- график работы ВРУ во время январского локдауна.

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