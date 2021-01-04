Картинка хорошая, но Зеленский уже работает против себя: политтехнолог разобрал новогоднее поздравление президента

В Украине активно продолжают обсуждать новогоднее обращение президента Владимира Зеленского. Его слабые и сильные стороны, а также реакцию общества (соцсетей) прокомментировал для "Телеграфа" замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«Снято было сильно, профессионально. Картинка выстроена хорошо. Это они умеют делать. Но сложно говорить, попал или не попал Зеленский в свою аудиторию, - отмечает эксперт. – И, понятно, что оценка обращения зависит от политических предпочтений. С точки зрения оппонентов, он манипулировал детьми. С точки зрения сторонников – пытается говорить со следующим поколением. Главная фишка – он не из политэлиты (старой), а что-то новое. Вот только «фишка» эта, которая годилась для предвыборной кампании, после полутора года президентства уже не работает. И этого, похоже, никак не могут понять те, кто пишет эти речи».

Алексей Голобуцкий также обращает внимание, что Зеленский часто делает отсылку к соцсетям. Как и в новогоднем обращении, когда заявил, что от кого-то останутся посты (в соцсетях), от кого-то – мосты.

«Он постоянно говорит о грязи в Сети. Удивительно, что в этот раз не упомянул Порошенко, - отмечает политтехнолог. - Понятно, что для Зеленского лучший спарринг партнер – Порошенко. Вся социология показывает, что Зеленский у него выигрывает. Непонятно, что противостояние между ними идет, словно мы всё еще в избирательной кампании. Видно, что Зеленский как неопытный в политике человек, как артист, который привык к обожанию, а не критике, - остро реагирует на любой негатив. А окружение, похоже, уверяет его, что любая критика – проплачена Порошенко. Вот и видим, даже между строк обращения, отсыл к папередникам».

Из позитивов эксперт отмечает, что уже нет обещаний вернуть Донбасс с конкретными сроками. При этом, подчеркивает Алексей Голобуцкий, за красивой формой обращения еще более тускло выглядело содержание.

«Подколы в соцсетях типа того, что на песке в Ялте что-то писать будет трудно (а президент собирался), так как пляжи там галечные – это так… Не самое страшное. Просто очередное доказательство непрофессионализма президентской команды. Они и страны-то путают в официальных документах, - отмечает эксперт. – Куда страшнее, что в обращении не было содержания как такового. Набор общих слов. Такое себе - обращение ни о чём… Сигнал ни туда (на оккупированные территории) толком не посылают, ни тут ничего не оставляют. Это - очень слабая сторона Зеленского. Он одновременно дает посылы которые дают Бойко и Медведчук своему электорату. И тут же – сигналы для патриотического электората того же Порошенко. Но ни там, ни там Зеленскому уже не верят. И вот эта нейтральная позиция, шпагат, работает уже против него. Нет конкретики. А такое будет всё сложнее «продавать» с каждым годом».

Тезисы в поддержку президента и его обращения опубликовала юрист Анна Маляр. Напомним, что телеканалы Порошенко показали сначала его новогоднее обращение, а потом уже – Зеленского.

Автор: Андрей Питонов