Скачать
Понедельник, 04.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Картинка хорошая, но Зеленский уже работает против себя: политтехнолог разобрал новогоднее поздравление президента
Картинка хорошая, но Зеленский уже работает против себя: политтехнолог разобрал новогоднее поздравление президента
Смерть украинки в Турции: одним из последних Новицкую живьем видел охранник
Смерть украинки в Турции: одним из последних Новицкую живьем видел охранник
Простой рецепт вкусного рождественского кекса
Простой рецепт вкусного рождественского кекса
Украинская легкоатлетка засветила грудь на отдыхе в Буковеле (фото)
Украинская легкоатлетка засветила грудь на отдыхе в Буковеле (фото)

Картинка хорошая, но Зеленский уже работает против себя: политтехнолог разобрал новогоднее поздравление президента

Картинка хорошая, но Зеленский уже работает против себя: политтехнолог разобрал новогоднее поздравление президента
17:12 Сегодня Телеграф

В Украине активно продолжают обсуждать новогоднее обращение президента Владимира Зеленского. Его слабые и сильные стороны, а также реакцию общества (соцсетей) прокомментировал для "Телеграфа" замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«Снято было сильно, профессионально. Картинка выстроена хорошо. Это они умеют делать. Но сложно говорить, попал или не попал Зеленский в свою аудиторию, - отмечает эксперт. – И, понятно, что оценка обращения зависит от политических предпочтений. С точки зрения оппонентов, он манипулировал детьми. С точки зрения сторонников – пытается говорить со следующим поколением. Главная фишка – он не из политэлиты (старой), а что-то новое. Вот только «фишка» эта, которая годилась для предвыборной кампании, после полутора года президентства уже не работает. И этого, похоже, никак не могут понять те, кто пишет эти речи».

Алексей Голобуцкий также обращает внимание, что Зеленский часто делает отсылку к соцсетям. Как и в новогоднем обращении, когда заявил, что от кого-то останутся посты (в соцсетях), от кого-то – мосты.

«Он постоянно говорит о грязи в Сети. Удивительно, что в этот раз не упомянул Порошенко, - отмечает политтехнолог. - Понятно, что для Зеленского лучший спарринг партнер – Порошенко. Вся социология показывает, что Зеленский у него выигрывает. Непонятно, что противостояние между ними идет, словно мы всё еще в избирательной кампании. Видно, что Зеленский как неопытный в политике человек, как артист, который привык к обожанию, а не критике, - остро реагирует на любой негатив. А окружение, похоже, уверяет его, что любая критика – проплачена Порошенко. Вот и видим, даже между строк обращения, отсыл к папередникам».

Появились скандальные данные о детях, которые снимались в новогоднем поздравлении Зеленского

Из позитивов эксперт отмечает, что уже нет обещаний вернуть Донбасс с конкретными сроками. При этом, подчеркивает Алексей Голобуцкий, за красивой формой обращения еще более тускло выглядело содержание.

«Подколы в соцсетях типа того, что на песке в Ялте что-то писать будет трудно (а президент собирался), так как пляжи там галечные – это так… Не самое страшное. Просто очередное доказательство непрофессионализма президентской команды. Они и страны-то путают в официальных документах, - отмечает эксперт. – Куда страшнее, что в обращении не было содержания как такового. Набор общих слов. Такое себе - обращение ни о чём… Сигнал ни туда (на оккупированные территории) толком не посылают, ни тут ничего не оставляют. Это - очень слабая сторона Зеленского. Он одновременно дает посылы которые дают Бойко и Медведчук своему электорату. И тут же – сигналы для патриотического электората того же Порошенко. Но ни там, ни там Зеленскому уже не верят. И вот эта нейтральная позиция, шпагат, работает уже против него. Нет конкретики. А такое будет всё сложнее «продавать» с каждым годом».

Тезисы в поддержку президента и его обращения опубликовала юрист Анна Маляр. Напомним, что телеканалы Порошенко показали сначала его новогоднее обращение, а потом уже – Зеленского.

Автор: Андрей Питонов

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, Поздравления, Алексей Голобуцкий, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Налоги на недвижимость 2021: сколько придется заплатить владельцам больших домов
02 «Совсем уже оборзели»: в Чернигове ветеран АТО осадила дерзкую сепаратистку (видео)
03 Алина Гросу подогрела слухи о романе с популярным актером
04 Странная смерть украинки в Турции: выяснились резонансные подробности
05 Появилось видео, как выглядел бы Донецк, если бы не приход "русского мира"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Циклон Ahmet принесет туман и дождь: прогноз прогоды в Украине 5 января
Циклон Ahmet принесет туман и дождь: прогноз прогоды в Украине 5 января
Слив пленок по Шеремету: что теперь будет с обвиняемыми Антоненко, Дугарь и Кузьменко
Слив пленок по Шеремету: что теперь будет с обвиняемыми Антоненко, Дугарь и Кузьменко
Лукашенко мог «заказать» убийство Шеремета: прослушка экс-главы КГБ Беларуси попала в сеть
Лукашенко мог «заказать» убийство Шеремета: прослушка экс-главы КГБ Беларуси попала в сеть
Не выдержал напора после праздников: в работе Telegram произошел сбой
Не выдержал напора после праздников: в работе Telegram произошел сбой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь