Россию можно лишить права вето в Совбезе ООН: юрист рассказал, как это сделать

Россия может лишиться права вето в Совете Безопасности ООН, которым она постоянно злоупотребляет. О том, как это можно сделать, «Телеграфу» рассказал юридический эксперт, специалист в области международного морского права, экс-первый замначальника Госгидрографии Украины Богдан Устименко.

«Российская Федерация фактически продолжила постоянное членство Советского Союза в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Органе, от решений которого напрямую зависит не только национальная безопасность Украины и безопасность Черноморского региона, но и всего мира. Именно на этот ключевой орган членами ООН возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности», - напоминает Богдан Устименко.

По его словам, высшие должностные лица нашего государства и дипломаты неоднократно публично заявляли, что государство-агрессор, используя так называемое «право вето» в СБ ООН, блокирует принятие крайне необходимых для Украины и мира решений в сфере безопасности. При этом, подчеркивает Богдан Устименко, у РФ нет правовых оснований быть постоянным членом СБ ООН вместо Советского Союза.

«Давайте вспомним историю вопроса. В 1945 году Белорусская ССР, Украинская ССР и СССР, среди других стран, стали государствами - основателями ООН. При этом у РСФСР статуса страны - основательницы ООН никогда не было. В то же время, Уставом ООН установлено, что именно Советский Союз (а не отдельная республика - РСФСР или Российская Федерация) является одним из пяти постоянных членов СБ ООН. Уставом ООН вообще не предусмотрена возможность изменения или продления постоянного членства в СБ ООН одной страны вслед другой», - поясняет эксперт.

При этом Конституцией Советского Союза в последней редакции было установлено, среди прочего, следующее:

1) каждая союзная республика - суверенное советское социалистическое государство, которое объединилось с другими советскими республиками в СССР;

2) за каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из Союза ССР.

«То есть, СССР был государством. И каждая из союзных республик имела свой собственный статус отдельного государства, - отмечает Богдан Устименко. - В то же время, Конституцией СССР замена Союза в международных организациях и органах, в том числе в СБ ООН, не предусмотрена».

4 декабря 1991 государства, которые являются (или являлись) субъектами СССР, а также Советский Союз как государство-предшественник, «... учитывая необходимость кардинального пересмотра всего комплекса отношений между государствами, входившими в состав СССР ...», заключили в Москве Договор о правопреемственности в отношении внешнего государственного долга и активов СССР.

«Согласно статье 4 Московского Договора, стороны согласились на то, что части субъектов бывшего Союза ССР (следует обратить особое внимание именно на это словосочетание - «бывшего Союза ССР») в общей сумме долга и активов составляют: России - 61,34%, Украина - 16,37%, Беларуси - 4,13% и тому подобное, - продолжает эксперт. - Кроме того, Московским договором смена Советского Союза - Россией в международных организациях, в том числе в СБ ООН, не предусмотрена».

А уже через четыре дня, 8 декабря 1991-го, между Республикой Беларусь, РФ и Украиной было заключено Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение). Которое констатировано, что Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое существование.

Богдан Устименко, проведя тщательный юридический анализ Устава ООН, Конституции СССР, Московского Договора, Беловежской Соглашения и Алма-Атинских документов от 21 декабря 1991 года, Декларации Совета Республик Верховного Совета СССР № 142-Н, а также других документов, пришел к следующим выводам:

ни одним документом, принятым или совершенным с участием СССР, смена Советского Союза Россией в международных организациях и органах, в том числе в СБ ООН, не предусмотрена;

Российская Федерация фактически пользуется правами и выполняет обязанности постоянного члена СБ ООН без надлежащих правовых оснований;

определить, законна ли фактическая замена СССР Российской Федерацией в СБ ООН, может Международный Суд ООН путем вынесения консультативного заключения, в частности, на запрос Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Богдан Устименко предположил, что Россия разместила в оккупированном Крыму ядерное оружие.

По мнению журналиста Айдера Муждабаева, Россия - это страна, которая ничего не производит, кроме понтов и ядов.

Автор: Андрей Питонов