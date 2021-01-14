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Кремль заподозрили в подготовке провокации против Зеленского

Кремль заподозрили в подготовке провокации против Зеленского
Обновлено 12:52 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В сети появилась информация, что в России готовят информационную провокацию против президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил руководитель "Агентства международных исследований", журналист Игорь Соловей.

"Для депутатов "Слуг народа" от Кремля - санкционные списки. А лично для президента - какая-то другая информационная какашка", - так прокомментировал данную информацию он.

По его словам, в Москве сейчас ищут людей, похожих на Зеленского за плату в 10 тысяч рублей, для участия в масовке. 

"Готовят информационную провокацию против Зеленского", - отметил журналист Игорь Соловей.

Стоит напомнить, что ранее украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский не реализует обещанные реформы в стране.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 534

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Кремль, Россия, Владимир Зеленский, Игорь Соловей.
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