Кремль заподозрили в подготовке провокации против Зеленского

В сети появилась информация, что в России готовят информационную провокацию против президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил руководитель "Агентства международных исследований", журналист Игорь Соловей.

"Для депутатов "Слуг народа" от Кремля - санкционные списки. А лично для президента - какая-то другая информационная какашка", - так прокомментировал данную информацию он.

По его словам, в Москве сейчас ищут людей, похожих на Зеленского за плату в 10 тысяч рублей, для участия в масовке.

"Готовят информационную провокацию против Зеленского", - отметил журналист Игорь Соловей.

Стоит напомнить, что ранее украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский не реализует обещанные реформы в стране.