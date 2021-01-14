"Маразм крепчал": журналист назвал важный момент с санкциями против Дубинского

Санкции Министерства финансов США, которые ввели против нардепа "Слуги народа" Александра Дубинского, прокомментировал кто угодно, кроме тех, чья реакция действительно уместна.

Такое мнение на своей странице в соцсети высказал украинский журналист-расследователь Даниил Мокрик.

Он заметил, что глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию через считанные часы, после чего высказался и ОП отдельно, хотя в полномочия ведомства вообще не входит работа в этом направлении, и их замечания "неуместны".

"Маразм крепчал, дубинские гнулись", - написал Мокрик.

Журналист заметил, что все еще нет официального комментария от партии "Слуга народа" и продолжает молчать главный агитатор за ее представителей на выборах президент Владимир Зеленский.

"Молчат все, кто должен говорить. Ермак говорит", - подытожил он.

Как сообщал "Телеграф", 11 января управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в санкционный список ряд граждан Украины и организаций, связанных с российской сетью внешнего влияния.