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Настоящий серый кардинал: в сети припомнили о тайных связях умершего юриста из окружения Зеленского

Настоящий серый кардинал: в сети припомнили о тайных связях умершего юриста из окружения Зеленского
Обновлено 16:35 Сегодня Телеграф Фото: Фокус

В четверг, 14 января, умер украинский юрист Сергей Нижний, входивший в ближайшее окружение президента Владимира Зеленского. После выборов 2019 года, он мог занять должность главы Офиса президента или генерального прокурора

 Теперь же в сети напомнили, с кем из "Слуг народа" он был связан. Об этом писал DSnews.

Издание приводит имена Сергея Кальченко и Вадима Галайчука. 

Сергей Кальченко прошел в Раду под №24  по списку "Слуги народа". Во время выборов, он представлял Зеленского в ЦИК и был экспертом по избирательному законодательству. 

В 2016 году он стал сооснователем юридической компании "Катеринчук, Моор и Партнеры", а спустя год работал в адвокатском объединении Hillmont Partners, среди основателей которой был глава "Европейской партии Украины" Николай Катеринчук. 

Известен Кальченко тем, что представлял "95 Квартал" в разбирательстве о запрете "Сватов" в Украине. 

Вадим Галайчук вместе с Нижним и Кальченко долгое врем были помощником Катеринчука. 

Также являлся юристом в Hillmont Partners. 

В Зе-команду попал, по его словам, осенью 2018 года. 

Галайчука и Кальченко в свое время рассматривали в качестве претендентов на пост главы ЦИК. 

Во время избирательной гонки, их пути с бывшим коллегой Катеринчуком окончательно разошлись. 

В СМИ тогда утверждали, что Нижний вместе с Галайчуком и Кальченко и "слугой" Андреем Лысюком (№68 в списке) якобы представляли бизнес-интересы третьих лиц в ВР. 

По утверждениям журналистов, Нижнего особо интересовало регулирование рынка аудита и консалтинга, а также вопросы коррупции на рынке контрафакта. Однако, как и положено, в информационном пространстве его имя особо не светилось. 

Как сообщалось ранее, спикер Рады Дмитрий Разумков ответил на вопрос о своих отношениях с Зеленским, а также объяснил, почему не поддержал кандидатуру Витренко на пост главы Минэнерго.

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Слуга народа, Вадим Галайчук, Сергей Кальченко, Сергей Нижний.
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