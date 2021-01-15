Настоящий серый кардинал: в сети припомнили о тайных связях умершего юриста из окружения Зеленского

В четверг, 14 января, умер украинский юрист Сергей Нижний, входивший в ближайшее окружение президента Владимира Зеленского. После выборов 2019 года, он мог занять должность главы Офиса президента или генерального прокурора.

Теперь же в сети напомнили, с кем из "Слуг народа" он был связан. Об этом писал DSnews.

Издание приводит имена Сергея Кальченко и Вадима Галайчука.

Сергей Кальченко прошел в Раду под №24 по списку "Слуги народа". Во время выборов, он представлял Зеленского в ЦИК и был экспертом по избирательному законодательству.

В 2016 году он стал сооснователем юридической компании "Катеринчук, Моор и Партнеры", а спустя год работал в адвокатском объединении Hillmont Partners, среди основателей которой был глава "Европейской партии Украины" Николай Катеринчук.

Известен Кальченко тем, что представлял "95 Квартал" в разбирательстве о запрете "Сватов" в Украине.

Вадим Галайчук вместе с Нижним и Кальченко долгое врем были помощником Катеринчука.

Также являлся юристом в Hillmont Partners.

В Зе-команду попал, по его словам, осенью 2018 года.

Галайчука и Кальченко в свое время рассматривали в качестве претендентов на пост главы ЦИК.

Во время избирательной гонки, их пути с бывшим коллегой Катеринчуком окончательно разошлись.

В СМИ тогда утверждали, что Нижний вместе с Галайчуком и Кальченко и "слугой" Андреем Лысюком (№68 в списке) якобы представляли бизнес-интересы третьих лиц в ВР.

По утверждениям журналистов, Нижнего особо интересовало регулирование рынка аудита и консалтинга, а также вопросы коррупции на рынке контрафакта. Однако, как и положено, в информационном пространстве его имя особо не светилось.

Как сообщалось ранее, спикер Рады Дмитрий Разумков ответил на вопрос о своих отношениях с Зеленским, а также объяснил, почему не поддержал кандидатуру Витренко на пост главы Минэнерго.