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Пиар не удался, займемся экономикой: чего ждать от переговоров по Донбассу
18:03 Сегодня Телеграф

На этой неделе проходят первые в 2021 году переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Определенные результаты уже есть, но в целом переговоры выглядят как топтание на месте. К тому же, вокруг темы Донбасса хватает спекуляций и манипуляций. В том числе на освобождении пленных, на чем сейчас пиарится кум Владимира Путина – Виктор Медведчук

Ситуацию с переговорами и вокруг них проанализировал для «Телеграфа» политтехнолог Олег Постернак.

«Признаться, скупые достижения на полях минской ТКГ всегда вызывают определенный оптимизм и радость. Учитывая, что в Украине работа группы стала объектом для информационных манипуляций и политических игр, рассчитывать на мощные прорывы и громкие успехи давно уже не приходится, - отмечает эксперт. – Сейчас работа группы направлена на достижение хотя бы элементарных подвижек по повестке Парижского саммита 2019 года: достижение устойчивого режима прекращения огня, обмен удерживаемых лиц, поступательное разведение сил и средств, обустройство КПП, разминирование прилегающей к линии соприкосновения местности. Что-то происходит со скрипом, что-то удается с минимальным успехом… Но, очевидно, мечтать о большом прорыве - показательное легкомыслие».

Олег Постернак

По словам Олега Постернака, самая большая проблема "минского процесса" - приоритет PR-целей в деле мирного урегулирования. Когда и Украина, и РФ пытаются каждый достигнутый шаг интерпретировать лишь в целях внутреннего политического маркетинга и преподносить как выигрыш и собственную корысть.

«После этого каждый следующий шаг становится более затруднительным и слабодостигаемым, - поясняет политтехнолог. - РФ не хочет отдавать удерживаемых лиц Зеленскому дабы не способствовать PR Зеленского. Украина уклоняется от формирования координационных структур вместе с представителями ОРДЛО из-за угрозы политической дестабилизации, которой воспользуются противники президента Украины. РФ не может себе позволить вывод своих формирований, так как внутри России это будет расценено как проигрыш в войне. Украина не согласиться на выборы в ОРДЛО без восстановления контроля за границей… Поэтому наиболее перспективными направлениями работы ТКГ на этом этапе будут лишь вопросы безопасности и экономики».

Эксперт считает, что экономический компонент ранее был недооценен.

«18 января, к примеру, на заседании ТКГ удалось договориться о восстановлении газоснабжения в Марьинку, которое отсутствовало еще с 2014 года. В этом году Украина в рамках "Большого строительства" предполагает к 30-летию независимости построить самую длинную трассу Стрый-Изварино, которая должно объединить западную и восточную границу страны. Именно социальная и экономическая повестка могла бы стать надежной альтернативой доселе безуспешному и вялотекущему процессу политического и гуманитарного урегулирования и скромных достижений в вопросе укрепления безопасности», - считает Олег Постернак.

Один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш в интервью "Телеграфу" очертил перспективы урегулирования конфликта на Донбассе

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Донбасс, Владимир Зеленский, ТКГ, Олег Постернак.
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