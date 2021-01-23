Что мешает Украине вернуть Донбасс военным путем

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что на данный момент Украина не готова к возвращению оккупированного Донбасса военным путем.

Это заявление, а также сравнения, которые некоторые делают с ситуацией в Нагорном Карабахе (где Азербайджан в прошлом году отвоевал у Армении часть своих территорий), «Телеграфу» прокомментировал профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

«Когда сравнивают Нагорный Карабах и конфликт на Донбассе, нужно понимать, что природа конфликтов разная, - обращает Алексей Гарань внимание на важный момент. – В Нагорном Карабахе был этнический конфликт, между армянами и азербайджанцами. На Донбассе же конфликт связан с прямой агрессией России. И это влияет на возможность его разрешения военным путем. Если бы не прямое вмешательство российских войск, конфликт был бы завершен еще в конце августа 2014 года. И если в нынешних условиях будет принято решение о военном наступлении, РФ вмешается, пошлет дополнительные войска».

Профессор призывает быть реалистами и понимать, что военного решения, широкомасштабной войны с Россией, мы не можем себе позволить.

«И Кравчук тут Америки не открыл. Другое дело, что нужно анализировать все возможности развития событий, разрабатывать разные сценарии. И политически-дипломатические, и военные, - отмечает Алексей Гарань. – Более того, нужно просчитывать и вероятность широкомасштабного наступления самой России. И со стороны оккупированных Донбасса и Крыма, и с других направлений. Что мы будем делать тогда? Военные – понято… А что делать гражданским? Соответствующей информации не было во времена Порошенко. Нет ее и сейчас».

Приблизить возвращение оккупированных территорий могли бы геополитические изменения в самой России. Ситуация, сходная с той, когда СССР вынужден был вывести Советскую Армию из части Восточной Европы. Или той, когда Израиль принял политику: территории в обмен на мир, вернув Синай и уйдя из Сектора Газа. Но это сейчас выглядит маловероятным, считает профессор.

Ранее Алексей Гарань рассказал «Телеграфу» о главных рисках для Украины в 2021 году.