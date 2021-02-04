Будет война: названо условие, которое приблизит Разумкова к карьере самостоятельного политика

В случае если Офис президента начнет информационную войну со спикером Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым - значительно приблизится начало его самостоятельной политической карьеры.

Об этом в комментарии "Телеграфу" высказался аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.

Формальным поводом для разговоров о "старте политической карьеры" Разумкова, по мнению аналитика, послужил видеоролик, который сняла его команда к началу работы парламента.

Политтехнолог уверен, что видеоролик лишь малое, что могло быть, поскольку спикер старается "не светиться сверх меры", зная об артистической ревности Зеленского.

"На самом деле, никакой самостоятельной политической карьеры Разумков еще не начинал. А когда таки начнет, то сделает это так, что сомнений ни у кого не останется. И чем раньше ОП начнет с ним информационную войну, тем раньше этот старт произойдет", - уверен эксперт.

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