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Для "Слуг народа" наняли лоббистов из США: что показало расследование

Для "Слуг народа" наняли лоббистов из США: что показало расследование
Обновлено 14:18 Сегодня Телеграф

Украинская общественная организация "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога", учредителями которой являются помощники народных депутатов из фракции "Слуга народа", в феврале этого года подписала контракт с американской компанией "Finsbury Glover Hering", лоббисты которой должны предоставлять "стратегическое консультирование и поддержку" этой организации и партии "Слуга народа" с целью "налаживания отношений Украины с Соединенными Штатами и странами ЕС".

Об этом сообщает в четверг, 18 февраля, программа "Схемы" со ссылкой на сайт Минюста США.

Как отмечают журналисты, услуги американских лоббистов по контракту составляют $50тыс. в месяц, а сам договор действителен до конца года, и в случае его выполнения стоимость суммарно составит $550тыс. (более 15млн грн). При этом по согласию сторон договор может быть продлен.

Согласно условиям контракта, лоббисты должны "обеспечить правительственные отношения" и предоставлять "стратегическое консультирование и поддержку общественной организации и политической партии "Слуга народа" для содействия диалогу, обмену и другим взаимодействиям между членами украинского парламента и их коллегами и другими должностными лицами в США и международными организациями".

Издание подчеркивает, что "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога" был создан за месяц до заключения контракта, и ее основателями являются помощники нардепов от "Слуга народа" Александра Ткаченко и Ивана Шинкаренко, членов комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике.

нардепы СН_сайт Рады

Шинкаренко заявил, что о существовании этой организации знает, но чем та занимается не осведомлен, но пообещал выяснить.

Помощник нардепа Ткаченко Станислав Костюченко, после публикации материала "Схем", подтвердил журналистам, что ОО заключила такой контракт. По его словам, финансировать данный контракт организация будет со средств "из частных источников".

"Наши последователи и партнеры - это небезразличные украинцы, которые готовы поддержать нашу деятельность и страну на пути евроинтеграции. Мы не планируем привлекать деньги от крупного бизнеса, олигархов и транснациональных компаний", - сказал Костюченко.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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США, Расследование, Слуга народа, Схемы, Лоббисты.
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