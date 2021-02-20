"США должны действовать быстро": Волкер предложил Байдену конкретные шаги по Украине

Бывший специальный представитель Госдепа США в Украине Курт Волкер призвал администрацию президента Джо Байдена "возобновить свое участие и поддержку" Украины.
Об этом говорится в его статье для CEPA.
Волкер отметил, что разговор главы Госдепа Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой хоть и был "хорошим началом", но теперь настало время для Байдена позвонить Владимиру Зеленскому.
При этом Волкер отмечает, что в Украине нарастают опасения относительно новой администрации США.
"Байден говорил с Путиным об Украине всего через неделю пребывания у власти, не проконсультировавшись предварительно с Украиной, которая является жертвой российской агрессии. Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, но позвонил более чем 30 другим главам государств", - отметил Волкер.
Вместе с тем он отметил активизацию действий России в Украине, среди которых визит российских пропагандистов в Донецк и участившиеся обстрелы на фронте, вследствие которых гибнут украинские военные.
Волкер предложил администрации президента США предпринять ряд действий, в числе которых:
"Соединенные Штаты могут легко и эффективно запустить такую дорожную карту. Но США должны действовать быстро, поскольку силы, противостоящие такой программе, уже мобилизуются", - подытожил Волкер.
Как сообщалось ранее, в США не увидели необходимости вводить санкции против европейских компаний за участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2".