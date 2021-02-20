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"США должны действовать быстро": Волкер предложил Байдену конкретные шаги по Украине

"США должны действовать быстро": Волкер предложил Байдену конкретные шаги по Украине
Обновлено 16:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Бывший специальный представитель Госдепа США в Украине Курт Волкер призвал администрацию президента Джо Байдена "возобновить свое участие и поддержку" Украины. 

Об этом говорится в его статье для CEPA

Волкер отметил, что разговор главы Госдепа Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой хоть и был "хорошим началом", но теперь настало время для Байдена позвонить Владимиру Зеленскому. 

При этом Волкер отмечает, что в Украине нарастают опасения относительно новой администрации США. 

"Байден говорил с Путиным об Украине всего через неделю пребывания у власти, не проконсультировавшись предварительно с Украиной, которая является жертвой российской агрессии. Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, но позвонил более чем 30 другим главам государств", - отметил Волкер. 

Вместе с тем он отметил активизацию действий России в Украине, среди которых визит российских пропагандистов в Донецк и участившиеся обстрелы на фронте, вследствие которых гибнут украинские военные

Волкер предложил администрации президента США предпринять ряд действий, в числе которых: 

  • провести телефонный разговор Байдена и Зеленского;
  • осудить заявления пропагандистов RT об аннексии Донбасса;
  • подтвердить непринятие российских притязаний на Крым;
  • возобновить регулярные встречи на уровне глав иностранных ведомств и министров обороны;
  • продолжать настаивать на проведении Украиной антикоррупционных и правоохранительных реформ, а также открыть уголовные дела против "некоторых" олигархов;
  • присоединиться к ЕС и МВФ в усилиях по реализации Украиной антимонопольного законодательства. 

"Соединенные Штаты могут легко и эффективно запустить такую дорожную карту. Но США должны действовать быстро, поскольку силы, противостоящие такой программе, уже мобилизуются", - подытожил Волкер. 

Как сообщалось ранее, в США не увидели необходимости вводить санкции против европейских компаний за участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Украина, США, Джо Байден, Курт Волкер.
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