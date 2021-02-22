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Путин нашел неожиданное применение Донбассу: жители ОРДЛО могут поучаствовать в выборах в Госдуму РФ
Путин нашел неожиданное применение Донбассу: жители ОРДЛО могут поучаствовать в выборах в Госдуму РФ

Путин нашел неожиданное применение Донбассу: жители ОРДЛО могут поучаствовать в выборах в Госдуму РФ

Путин нашел неожиданное применение Донбассу: жители ОРДЛО могут поучаствовать в выборах в Госдуму РФ
14:34 Сегодня Телеграф

Принудительная паспортизация жителей ОРДЛО накануне голосования в Госдуму в сентябре нужна президенту РФ Владимиру Путину для того, чтобы превратить территорию оккупированного Донбасса в "серую зону для избирательного процесса в России", которая поможет выворачивать результаты волеизъявления россиян в нужное для него русло.

В этом уверен член украинской делегации в ТКГ, глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

"Фактически (ОРДЛО станет, Авт.) полем фальсификации российских выборов. Поскольку никто не может, во-первых, - проконтролировать сколько на самом деле паспортов выдано; во-вторых, сколько из новообращенных россиян-дончан придут на эти выборы. Тем более, что массовость посещения избирательных участков, скорее всего, обеспечат проведением какого-нибудь бессмысленного "референдума", цель которого только в этом и будет заключаться…" - объяснил он.

Этим, по мнению члена ТКГ, объясняется не состыковка в данных о количестве жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, которое недавно озвучили российские оккупанты.

"Мотив ментовской лжи становится понятным, если немного помониторить российские пропагандистские программы всяких киселевых-соловьевых. Там в последние дни активно заговорили о проведении голосования на выборах в Госдуму России (сентябрь этого года) на оккупированной территории Донбасса. Кстати, скорее всего, этим обусловлена и реанимация так называемой "ЦИК" "ДНР", - пояснил Гармаш.

Он добавил, что до сентября еще полгода, а этого вполне достаточно, чтобы "нарисовать" и миллионную "статистику" новых российских избирателей.

"Естественно, все  эти голоса будут "отданы" за единороссов, или других, нужных Путину партий… Россия много тратит на Донбасс. Теперь он должен отрабатывать это не только кровью…" - констатировал очевидное член ТКГ.

Как сообщал "Телеграф", ранее желающие получить паспорт РФ в ОРДЛО должны для этого сначала получить паспорт так называемой "республики".

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Выборы, Госдума, Донбасс, Сергей Гармаш, ОРДЛО.
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