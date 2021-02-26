Стерненко обратился к Зеленскому из СИЗО: "Если не выгоните чертей, они уничтожат и вас"

После приговора Сергею Стерненко в виде 7 лет и трех месяцев лишения свободы в деле о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича, он снова обратился из СИЗО к украинцам, которые вышли на акции протестов вечером во вторник, 23 февраля, у Офиса президента, в Днепре, во Львове, Харькове, что закончились противостояниями с полицией, пострадавшими (около 40 человек - протестующих и правоохранителей) и задержаниями.

Второе обращение активиста опубликовано его адвокатом Telegram-канале STERNENKO.

"Мне болит, что ваша команда толкает страну в пропасть. У меня нет симпатии к вам, но я очень переживаю за наше государство. Если вы не выгоните чертей, они уничтожат вас", - обратился активист к Зеленскому.

Стерненко также извинился перед президентом за оскорбление в зале суда.

"Хочу извиниться перед президентом за то, что назвал его в суде словом из трех букв. С моей стороны было неправильно так говорить про гаранта, который, как видим, обеспечивает в Украине правовой строй", - добавил осужденный.

Как сообщал "Телеграф", в первом своем письме Стерненко признался, что приговор суда был дня него шоком.