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Корниенко объяснил изгнание Дубинского из партии "Слуга народа" (видео)

Корниенко объяснил изгнание Дубинского из партии "Слуга народа" (видео)
Обновлено 13:23 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил, по какой причине попавшего под санкции США и исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Александра Дубинского исключили теперь не только из фракции, но и из партии.

Об этом сообщает PavlovskyNews.

Так, по словам главы партии, Дубинский в последнее время чувствовал некоторые неудобства из-за того, что на него распространяются партийные правила, а он хотел проводить "какие-то свои незапланированные конференции и принимать решения, несогласованные с руководством партии".

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"Есть и фиолетовые ("За майбутнє", - Авт.) и красные круглые ("Партия Шария", - Авт.)", - сказал Корниенко, намекнув на то, что теперь Дубинский действительно избавился от зеленого цвета, который его так тяготил.

Также политик не без сарказма добавил, что теперь Дубинский может выбирать другие цвета.

Как сообщал "Телеграф", ранее Дубинский после изгнания из фракции "Слуга народа" в четверг, 4 марта, зарегистрировал депутатское межфракционное объединение "ДУБИНА-слуга українського народу".

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 404

Все по теме:

Видео, Партии, Слуга народа, Александр Корниенко, Александр Дубинский, исключения.
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