Скачать
Среда, 31.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В Латвии окончательно заблокировали пропагандистов Путина
В Латвии окончательно заблокировали пропагандистов Путина
Снайперы оккупантов стреляют нашим в спины: чем украинские бойцы могут ответить на подлость врага
Снайперы оккупантов стреляют нашим в спины: чем украинские бойцы могут ответить на подлость врага
Запрет рыбалки и пересчет пенсий: что изменится в Украине с 1 апреля (инфографика)
Запрет рыбалки и пересчет пенсий: что изменится в Украине с 1 апреля (инфографика)
Выплаты ФОПам, новые довыборы в Раду и решение по Донбассу: какие еще важные шаги сделали нардепы на заседаниях 30 марта
Выплаты ФОПам, новые довыборы в Раду и решение по Донбассу: какие еще важные шаги сделали нардепы на заседаниях 30 марта

Зеленский хочет "расселить" министерства и ведомства из Киева по регионам

Зеленский хочет "расселить" министерства и ведомства из Киева по регионам
Обновлено 13:46 Сегодня Телеграф GETTY IMAGES

Президент Украины Владимир Зеленский хочет осуществить деконцентрацию – переместить центральные органы исполнительной власти из Киева в регионы – в областные центры или центры территориальных общин.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Кабмина Олег Немчинов после заседания Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления в понедельник, 29 марта.

По словам Немчинова, сделать это Зеленский хочет "в течение ближайших двух лет".

"Решительные реформы": указ Зеленского о символах президента вызвал недоумение в сети

Он также опубликовал перечень предполагаемых преимуществ такого шага:

  • - окончание концентрирования центральных органов власти в городе Киеве поспособствует равному развитию регионов;
  • - поднятие благоустройства в регионах;
  • - приближение процесса формирования и реализации политик к людям;
  • - уменьшение нагрузки на Киев;
  • - создание новых рабочих мест в регионах, улучшение возможности для трудоустройства, повышения внутренней трудовой миграции;
  • - стимулирование экономического развития регионов;
  • - ускорение процессов реинжиниринга, цифровой трансформации и уменьшение роли чиновников в жизни человека.

Немчинов также сообщил, что секретариат Кабмина разработал и представил предложения по такому перемещению.

Как сообщалось, 28 марта в Донецкой (округ №50) и Ивано-Франковской (округ №87) областях прошли довыборы в Верховную Раду. Их результаты прокомментировал "Телеграфу" директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, который констатировал провал власти на Донбассе и борьбу с Коломойским на Прикарпатье.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 454

Все по теме:

Регионы, Владимир Зеленский, Перемещение, органы власти, Олег Немчинов, деконцентрация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ушел красиво: мытищинский стрелок после многочасовой осады сгорел вместе с домом (видео)
02 "Жора, б***ь, встань в ворота": как Шевченко управляет сборной Украины во время игры (видео)
03 Нардеп с трибуны Рады назвала Путина "х**лом" (видео)
04 Нормандская четверка устроила переговоры без Украины: что известно
05 "Ё***ный АД!" Ведущая попала под шквал гнева из-за фото мертвой Гурченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поезда и электрички в Киеве встали из-за кражи кабеля: фото с места
Поезда и электрички в Киеве встали из-за кражи кабеля: фото с места
Планировали диверсии на Донетчине: СБУ нашла схрон боевиков &quot;ДНР&quot; (фото)
Планировали диверсии на Донетчине: СБУ нашла схрон боевиков "ДНР" (фото)
Требовали запретить &quot;ОПЗЖ&quot; и &quot;Партию Шария&quot;: в Запорожье здание горсовета заминировали
Требовали запретить "ОПЗЖ" и "Партию Шария": в Запорожье здание горсовета заминировали
Живет с мамой и ездит на машине дочери: что забавного нашли в декларации мэра Одессы Труханова
Живет с мамой и ездит на машине дочери: что забавного нашли в декларации мэра Одессы Труханова
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь