Зеленский хочет "расселить" министерства и ведомства из Киева по регионам

Президент Украины Владимир Зеленский хочет осуществить деконцентрацию – переместить центральные органы исполнительной власти из Киева в регионы – в областные центры или центры территориальных общин.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Кабмина Олег Немчинов после заседания Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления в понедельник, 29 марта.

По словам Немчинова, сделать это Зеленский хочет "в течение ближайших двух лет".

Он также опубликовал перечень предполагаемых преимуществ такого шага:

- окончание концентрирования центральных органов власти в городе Киеве поспособствует равному развитию регионов;

- поднятие благоустройства в регионах;

- приближение процесса формирования и реализации политик к людям;

- уменьшение нагрузки на Киев;

- создание новых рабочих мест в регионах, улучшение возможности для трудоустройства, повышения внутренней трудовой миграции;

- стимулирование экономического развития регионов;

- ускорение процессов реинжиниринга, цифровой трансформации и уменьшение роли чиновников в жизни человека.

Немчинов также сообщил, что секретариат Кабмина разработал и представил предложения по такому перемещению.

Как сообщалось, 28 марта в Донецкой (округ №50) и Ивано-Франковской (округ №87) областях прошли довыборы в Верховную Раду. Их результаты прокомментировал "Телеграфу" директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, который констатировал провал власти на Донбассе и борьбу с Коломойским на Прикарпатье.