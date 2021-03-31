Зеленский хочет "расселить" министерства и ведомства из Киева по регионам

Президент Украины Владимир Зеленский хочет осуществить деконцентрацию – переместить центральные органы исполнительной власти из Киева в регионы – в областные центры или центры территориальных общин.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Кабмина Олег Немчинов после заседания Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления в понедельник, 29 марта.
По словам Немчинова, сделать это Зеленский хочет "в течение ближайших двух лет".
Он также опубликовал перечень предполагаемых преимуществ такого шага:
Немчинов также сообщил, что секретариат Кабмина разработал и представил предложения по такому перемещению.
Как сообщалось, 28 марта в Донецкой (округ №50) и Ивано-Франковской (округ №87) областях прошли довыборы в Верховную Раду. Их результаты прокомментировал "Телеграфу" директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, который констатировал провал власти на Донбассе и борьбу с Коломойским на Прикарпатье.