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Лёд тронулся: Украина сосредоточилась на общении с США и Британией – именно у них есть рычаг, который может остановить Россию

Лёд тронулся: Украина сосредоточилась на общении с США и Британией – именно у них есть рычаг, который может остановить Россию
Обновлено 14:29 Сегодня Телеграф

Вскоре после первого телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном наращивание Россией военного контингента на границе с Украиной, а также ее попытки сорвать выполнение Минских соглашений. При этом разговор с лидерами ЕС – Францией и Германией, которые входят в "нормандскую четверку" – только в планах.

О чём говорит такой подход, стоит ли Украине менять приоритеты сотрудничества в ракурсе борьбы с российской агрессией? Своим мнением с "Телеграфом" поделился председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко.

По словам эксперта, фактически впервые с начала российской агрессии, с 2014 года, президент Украины провел подряд переговоры с президентом США и премьером Великобритании. Посвященные этой самой агрессии. Не в общем круге, с представителями ЕС, ОБСЕ и так далее. А лично – с каждым.

"И именно эти переговоры – с лидерами США и Великобритании – показывают, что ситуация подходит к логическому возвращению к Будапештскому формату. К тому, в рамках которого и следовало вести переговоры изначально, – подчеркивает Павел Жовниренко. – А Будапештский меморандум, в рамках которого Украина отказалась от ядерного оружия под гарантии своего суверенитета и территориальной целостности, подписали в декабре 1994-го главы нашей страны, США, Великобритании – и России. Последняя традиционно попрала все договоренности. Но это не значит, что о них должны забыть другие гаранты нашей территориальной целостности. А потому считаю необходимым открытое обращение украинских властей к руководству США, Великобритании и России о необходимости вести переговоры в рамках именно Будапештского формата. В котором каждая сторона ответственна за свои обязательства, данные Украине. И никто не скажет, что является не участником, а посредником, как это делает РФ, пытаясь извратить минский и нормандский форматы".

По мнению Павла Жовниренко, именно Будапештский формат переговоров – единственный путь дипломатического урегулирования конфликта.

"Это – международные соглашения. Под ними стоит подпись России. Четко видно, что она нарушила меморандум, – подчеркивает эксперт. – Если РФ не идет на такой формат, у Запада в целом и Великобритании с США в частности достаточно полномочий и возможностей принудить агрессора к этому. Россия сейчас находится в глубочайшем экономическом и технологическом кризисе. Без Запада она его преодолеть не сможет. Китаю не нужна сильная РФ, он не будет ей особо помогать. Скорее воспользуется возможностью, чтобы продолжить экспансию на Дальнем Востоке. С Японией у России – проблемы по Курилам и Южному Сахалину. Остается Запад. От которого во многом зависит, когда и как санкционно и переговорно принуждать агрессора к миру и освобождению оккупированных территорий на востоке и юге Украины".

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии Сила и Честь" Олег Белоколос высказал "Телеграфу" мнение, что критиковать Европу за призывы к сдержанности на Донбассе – неправильно.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

США, Великобритания, Павел Жовниренко, Будапештский меморандум, агрессия РФ.
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