Атака на Украину – только начало, Путину нужно "подорвать" Европу: озвучен сценарий

В планах России расширение своего пространства до границ бывшего СССР, а также подрыв ситуации на Западе.

Таким мнением в интервью "Телеграфу" 16 мая поделился экс-зампредседателя Совмина АР Крым Андрей Сенченко.

Он считает, что у Москвы есть как минимум две главные цели. Одной из них является поэтапное расширение своих территорий до границ бывшего СССР или даже Варшавского договора. Таким образом, Молдова, государства Балтики, Польша, Словакия - рискуют стать очередной целью Путина.

Эксперт уверен, аннексия Крымского полуострова и поглощение украинского Востока, это только первые шаги на этом пути.

Второй целью главы Кремля является расшатывание и подрыв коллективного Запада. При помощи данного метода Путин хочет вернуть "величие России", а также унизить Западный мир. Это может вылиться в экспансию на одних территориях и проблемы на других. Примером тому послужит вмешательство в американскую выборную кампанию и выборы ряда стран Европы, в Испании подталкивание к референдуму раздора в Каталонии, а также стимуляция центробежных процессов в ЕС и поддерживание правых радикалов во Франции и подобные меры.

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