Байден ограничился одним жестом, комментируя итоги встречи с Путиным (фото, видео)

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве завершилась.
В общей сложности саммит президентов США и России, включая переговоры в расширенном формате и перерыв, продлились 4,5 часа.
После завершения переговоров Байден покинул виллу Ла Гранж и направился к месту проведения пресс-конференции по итогам встречи.
Начало пресс-конференции президента США ожидается в 20:30 по киевскому времени.
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