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Власть хочет снять с себя ответственность? Зачем окружение Зеленского продвигает идею референдума по Донбассу

Власть хочет снять с себя ответственность? Зачем окружение Зеленского продвигает идею референдума по Донбассу
Обновлено 00:29 Сегодня Телеграф

Украинская власть настойчиво продвигает идею касательно всеукраинского референдума по решению проблемы Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если не сработает ни один из вариантов урегулирования ситуации на Донбассе, на всеукраинский референдум может быть вынесен вопрос возведения условной "стены" на границе с оккупированными территориями. Это приведет к полному расторжению любых отношений с ними.

Идею раскритиковали генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. 

Но ее продолжают вбрасывать в массы. Так, внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что на референдум может быть вынесен вопрос – признаЮт ли украинцы оккупацию части Донецкой и Луганской областей Россией. В случае позитивного ответа с ОРДЛО могут разорвать все социально-экономические связи, переложив полную ответственность за эти территории на РФ.

Эти предложения-продвижения со стороны власти прокомментировала "Телеграфу" политический эксперт Светлана Кушнир.

"У меня подобные заявления Зеленского и Арестовича вызывают когнитивный диссонанс. Если у нас, по словам того же Арестовича, международное право превалирует над национальным, то зачем выносить это на референдум? Стоит ли тратить 2 млрд гривен бюджетных средств на то, чтобы подтвердить, что статья Международной конвенции действует? Где логика? К тому же, признание ОРДЛО оккупированными территориями должно базироваться на основании чего-то, правда? То есть, Минобороны, МВД, Минюст, Минреинтергации обязаны совместно провести расследование – и на заседании Кабмина принять коллективное решение об определении статуса ОРДЛО как оккупированных территорий", – отмечает Светлана Кушнир.

По ее мнению, происходящее выглядит как попытка перенести ответственность с главы государства, ВР и всей вертикали власти – на украинских граждан.

"Дескать, не мы, а вы, граждане, решили, что надо отгородиться от ОРДЛО и прекратить с ними всяческие контакты, – поясняет политэксперт. – Но в таком случае вполне резонно задать власть предержащим вопрос: зачем нам кормит всю эту махину госуправления, законодательную, судебную и исполнительную власть, если технически всё опять сваливают на коллективную ответственность украинцев?".

Светлана Кушнир считает, что попытки решать судьбу оккупированного Донбасса на референдуме, да еще и таким образом, могут привести к печальным последствиям.

"Во-первых, это может быть, по сути, почти незавуалированный отказ от суверенной территории. Во-вторых, этим прецедентом может воспользоваться РФ, находя оправдание оккупации и части Донбасса, и Крыма, – предупреждает эксперт. – Думаю, таким "рекомендателям", как Арестович, следует в принудительном порядке проводить курс изучения Конституции Украины и её основоположных законов об обороне и национальной безопасности".

Как сообщалось, в четверг, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что власть может инициировать национальный референдум касательно ситуации на Донбассе.

Аналитик Мария Кучеренко рассказала "Телеграфу", о чем могут спросить украинцев и почему это плохая идея.

Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука признался "Телеграфу", что отрицательно относится к самой идее национальных референдумов.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Украина, Референдум, Донбасс, Владимир Зеленский, Офис Президента.
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