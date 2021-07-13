"Не так вас поняли": Facebook по ошибке удалил пост посла Украины в Чехии с мнением о статье Путина

Социальная сеть Фейсбук восстановила удаленное сообщение посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийниса, с его мнением о статье президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

Об этом сообщает "Укринформ".

В заметке от оператора Facebook в послеобеденное время 13 июля, указано: «Простите, мы не так вас поняли».

Собственно пост был «скрыт» утром того же дня с объяснением, что стандарты сети должны защищать «отдельные группы людей, которые описывают как неполноценных по сравнению с другими».

В посте Перебийнис написал ответ на недавнюю статью Путина о единстве россиян и украинцев: «Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают ».

Украинского дипломата поддержало много людей в комментариях на его странице.

Ранее "Телеграф" сообщал о чем идет речь в статьи Путина и о мнении эксперта Дмитрия Громакова касательно подтекста статьи