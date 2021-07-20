В США сказали, когда встретятся Зеленский и Байден

В США пока не знают, когда состоится встреча хозяина Белого дома Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским. Ранее ожидалось, что встреча пройдет в июле, однако, скорее всего, она состоится в августе.

Об этом в интервью Радио.Свобода рассказал временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент.

"Встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе", - сказал он.

Он отметил, что единственным вопросом в определении окончательной даты визита Зеленского в Вашингтон заключается в том, чтобы "найти время в расписании президента Байдена".

Как сообщалось ранее, Джордж Кент стал временным поверенным в Украине в начале июля, он сменил на этом посту Кристину Квин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что встреча Зеленского и Байдена откладывается на август, а политический консультант Тарас Березовец сообщил "Телеграфу", что она и вовсе может не состояться.