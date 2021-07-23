ОПУ переводит стрелки по "Северному потоку-2" на США и Германию, вместо того, чтобы спросить с настоящих виновников

В Офисе президента Украины нагнетают обстановку обвиняя США и Германию в "кидке" в вопросе строительства газопровода "Северный поток-2". При этом роль двух украинских политиков, Юрия Витренко и Андрея Коболева, в ситуации замалчивается.

Об этом в пятницу, 23 июля, утром пишет на своей странице в соцсети Facebook журналист, блогер и автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец.

"Анализирую сложный и неповторимый аромат,

исходящий от темников Офиса президента.

...Возмутительный "кидок" западных партнеров в теме строительства "Северного потока-2".

...Запад забыл о взятых на себя обязательствах..

...США и Германия ничего не поделали с этим...

Что это?

Первая густая нотка неожиданности?

Раскрывающееся тело отчаяния?

Тайный оттенок истерики?

Думаю, к чему ж это все разгоняется?

К чему все это?:

...Ах, вы так?...

Сейчас в Китай позвоним...

Вот так вы нас обманули...

Мне кажется, я понял.

Вы прячете концы в воду.

Спрыгиваете с темы.

Переводите стрелки.

Это не вы тупые,

а Байден вероломный

Меркель предала.

Ах, оказывается, они продались России...

Дорогие мои истерички. Великие стратеги мирового уровня.

Не хотите ли взять за жопу Коболева и Витренко?

Не тыкать пальцем на мировые заговоры США и Германии,

а прямо здесь и сейчас проявить характер!

И спросить с тех, кто

действительно приложился

к тому,

что сейчас Украина в ж@п/е?

Ведь именно эти двое:

- несколько лет заливали информационное пространство влажными фантазиями о том, как завтра мы остановим "Северный поток-2"

- спонсировали толпы патриотов, обещавших уже завтра разорвать рашу в клочья (кстати, где они?)

- реально осознавали, что случится

когда "Северный поток-2" достроят /смотрите скриншоты/

- а тем временем ПОСТРОИЛИ СИСТЕМУ, по которой УКРАИНА ДОЛЖНА ЗАКУПАТЬ РУССКИЙ ГАЗ В ЕВРОПЕ без никакой альтернативы

- и УБИЛИ ДОБЫЧУ украинского газа.

Единственное! что могло дать нам реальную опору.

Благодаря им сейчас

миллионы людей и бизнесы Украины

в глубокой ж@п/-e

и

выбирают, покупать газ по 13000 или по 15000.

Милые истерички из Офиса

Если вы не спрашиваете с Коболева и Витренко,

Значит,

вы их отмазываете.

Чтобы завтра забить на эту тему

переключить внимание

съехать с базара

и впаять жителям Украины газ по 15000.

А значит, вы штопанные...

Ой, пора сворачиваться. Уже вижу, куда все идет...

Всем хорошего дня", - написал Лемец.

Ранее "Телеграф" писал, что в Польше оценили сделку по Северному потоку-2 как победу России. США и Германия официально заключили сделку по российскому газопроводу в обход Украины 21 июля - речь в документе идет и об Украине.