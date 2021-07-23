ОПУ переводит стрелки по "Северному потоку-2" на США и Германию, вместо того, чтобы спросить с настоящих виновников

В Офисе президента Украины нагнетают обстановку обвиняя США и Германию в "кидке" в вопросе строительства газопровода "Северный поток-2". При этом роль двух украинских политиков, Юрия Витренко и Андрея Коболева, в ситуации замалчивается.
Об этом в пятницу, 23 июля, утром пишет на своей странице в соцсети Facebook журналист, блогер и автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец.
"Анализирую сложный и неповторимый аромат,
исходящий от темников Офиса президента.
...Возмутительный "кидок" западных партнеров в теме строительства "Северного потока-2".
...Запад забыл о взятых на себя обязательствах..
...США и Германия ничего не поделали с этим...
Что это?
Первая густая нотка неожиданности?
Раскрывающееся тело отчаяния?
Тайный оттенок истерики?
Думаю, к чему ж это все разгоняется?
К чему все это?:
...Ах, вы так?...
Сейчас в Китай позвоним...
Вот так вы нас обманули...
Мне кажется, я понял.
Вы прячете концы в воду.
Спрыгиваете с темы.
Переводите стрелки.
Это не вы тупые,
а Байден вероломный
Меркель предала.
Ах, оказывается, они продались России...
Дорогие мои истерички. Великие стратеги мирового уровня.
Не хотите ли взять за жопу Коболева и Витренко?
Не тыкать пальцем на мировые заговоры США и Германии,
а прямо здесь и сейчас проявить характер!
И спросить с тех, кто
действительно приложился
к тому,
что сейчас Украина в ж@п/е?
Ведь именно эти двое:
- несколько лет заливали информационное пространство влажными фантазиями о том, как завтра мы остановим "Северный поток-2"
- спонсировали толпы патриотов, обещавших уже завтра разорвать рашу в клочья (кстати, где они?)
- реально осознавали, что случится
когда "Северный поток-2" достроят /смотрите скриншоты/
- а тем временем ПОСТРОИЛИ СИСТЕМУ, по которой УКРАИНА ДОЛЖНА ЗАКУПАТЬ РУССКИЙ ГАЗ В ЕВРОПЕ без никакой альтернативы
- и УБИЛИ ДОБЫЧУ украинского газа.
Единственное! что могло дать нам реальную опору.
Благодаря им сейчас
миллионы людей и бизнесы Украины
в глубокой ж@п/-e
и
выбирают, покупать газ по 13000 или по 15000.
Милые истерички из Офиса
Если вы не спрашиваете с Коболева и Витренко,
Значит,
вы их отмазываете.
Чтобы завтра забить на эту тему
переключить внимание
съехать с базара
и впаять жителям Украины газ по 15000.
А значит, вы штопанные...
Ой, пора сворачиваться. Уже вижу, куда все идет...
Всем хорошего дня", - написал Лемец.
Ранее "Телеграф" писал, что в Польше оценили сделку по Северному потоку-2 как победу России. США и Германия официально заключили сделку по российскому газопроводу в обход Украины 21 июля - речь в документе идет и об Украине.