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В полиции объяснили, за что "впаяли" выговор патрульным, остановившим "слугу" Брагара

В полиции объяснили, за что "впаяли" выговор патрульным, остановившим "слугу" Брагара
07:05 Сегодня Телеграф novyny.live

Полицейским, которые задерживали народного депутата Евгения Брагара (фракция "Слуга народа") по подозрению в якобы за вождение в состоянии наркотического опьянения,объявили выговоры за не включенные камеры.

Об этом сообщает во вторник, 27 июля, поздно вечером пресс-служба Патрульной полиции Украины на своей странице в соцсети Facebook.

"...патрульных, которые недавно в Киеве остановили одного из народных депутатов, привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора не за остановку и проверку водителя, которого они заподозрили в управлении в состоянии опьянения, а потому, что инспекторы не выполнили требования инструкции и не включили нагрудные камеры", - говорится в сообщении.

Скандал с нардепом Брагаром и "вождением под наркотой": появилась реакция МВД

При этом в ведомстве отметили, что патрульные по закону имеют право и обязаны предупреждать и фиксировать нарушения правил дорожного движения, в частности, такое серьезное нарушение, как управление в состоянии опьянения.

"Мы и в дальнейшем продолжаем фиксировать факты нарушений, несмотря на категории, ранги и статусы", - заверили в патрульной полиции.

Вместе с тем, судя по комментариям под постом, читатели не поверили в такую версию событий, обвиняя руководство Патрульной полиции в "замыливании" дела с народным депутатом от провластной партии и обмане общественности.

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Как сообщалось, 12 июля народный депутат "Слуги народа" Евгений Брагар сообщил, что после скандала с задержанием якобы за вождение в состоянии наркотического опьянения ему вернули водительские права

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 259

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Причины, Выговор, Патрульные, Евгений Брагарь.
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