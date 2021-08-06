Разворот Украины в сторону Китая: американские журналисты потребовали от Кулебы объяснений

Украина не делала никакого разворота в сторону Китая, хотя страны тесно сотрудничают в сферах торговли и борьбы с пандемией коронавируса.

С таким заявлением выступил перед журналистами глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба перед журналистами в Вашингтоне, передает Интерфакс-Украина.

"Я вижу нормальный процесс сотрудничества в сфере торговли и в сфере борьбы с пандемией коронавируса", - сказал он, говоря о сближении Киева и Пекина.

Он указал, что в сфере обороны и других стратегических направлениях, Киев в первую очередь сотрудничает с США и ЕС. Кроме того, он отметил, что был бы рад увидеть рост доли американского бизнеса в Украине, а также участие американцев в инфраструктурных проектах.

"Никакого разворота Украины нет", - отметил он.

В то же время, Кулеба подтвердил, что торговля с Китаем является "объективной реальностью", даже несмотря на принципиальную позицию США по вопросам безопасности.

Заявления Кулебы звучат на фоне ряда прокитайских жестов и заявлений от правящей верхушки украинского государства. В частности недавно президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином, а спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович и вовсе высказывался о возможном развороте Украины "на Восток".

О том, чем для Украины могут закончиться подобные выпады в сторону Запада "Телеграфу" рассказывал доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик.