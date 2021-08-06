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Экс-посол Украины в США рассказал, что необходимо сделать до встречи Зеленского и Байдена

Экс-посол Украины в США рассказал, что необходимо сделать до встречи Зеленского и Байдена
19:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Киеву стоит потратить время, которое осталось до визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, на заключение двустороннего базового оборонного соглашения между Украиной и США. 

Об этом сказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает Укринформ

Он напомнил, что США имеют подобные соглашения с Японией, Южной Кореей и Израилем. В частности, Чалый указал, что договор с Японией предусматривает в том числе и задействование вооруженных сил США для защиты союзника. 

"Мы реалисты и говорим сейчас о том, чтобы фиксировать не вот такое привлечения американских войск, а, возможно, все остальные элементы, которые предоставили бы возможность осуществить качественные изменения в нашем двустороннем сотрудничестве в сфере обороны", - сказал он. 

Чалый указал, что в настоящее время Украина разрабатывает три документа об усилении сотрудничества с США, среди которых есть и договор в сфере обороны. Однако, по его словам, это не тот документ, о котором он говорит. 

Без базового оборонного договора, продолжил Чалый, даже статус основного союзника США вне НАТО будет являться для Украины лишь политическим сигналом. 

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на вопрос американских журналистов о том, происходит ли сближение Киева с Китаем

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, США, Джо Байден, Валерий Чалый, Владимир Зеленский.
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