Запорожье переходит в "красную" зону: когда и какие ограничения будут действовать

Могут вводиться ограничения на поездки в транспорте для некоторых категорий граждан

Запорожская область с понедельника, 18 октября, переходит в "красную" зону карантина, которая предусматривает введение более жестких ограничений для сдерживания коронавируса. В области, в частности, запретят работу некоторых учреждений и введут ограничения на пользование транспортом для льготников.

Об этом сообщает Запорожский городской совет.

Ограничения высокого уровня эпидемической опасности начнут действовать в области с 00:00 18 октября. Предполагается, что в Запорожье будет запрещена работа:

кафе, ресторанов и других заведений общественного питания (они смогут работать навынос и осуществлять доставку)

ТРЦ, кинотеатров, театров, развлекательных заведений и учреждений культуры;

спортзалов, фитнес-центров, бассейнов;

учебных заведений (кроме начальной школы и детских садов).

Кроме того, "красной" зоной предусматривается введение запрета на проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей без участия зрителей.

Кроме того, в Запорожской области могут вводить ограничения по времени перевозки льготных категорий. В частности, запретить их в часы-пик с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

Стоит отметить, что ограничения снимаются, если 100% персонала и посетителей прошли полную вакцинацию от коронавируса и имеют соответствующий "зеленый" сертификат.

Напомним, что первой в "красную" зону карантина попала Херсонская область. Там строгие ограничения вступили в силу с 15 октября.

Как сообщал "Телеграф" ранее, с понедельника, 18 октября, высокий уровень эпидемических ограничений установят также в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.