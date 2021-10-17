Запорожье переходит в "красную" зону: когда и какие ограничения будут действовать
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Могут вводиться ограничения на поездки в транспорте для некоторых категорий граждан
Запорожская область с понедельника, 18 октября, переходит в "красную" зону карантина, которая предусматривает введение более жестких ограничений для сдерживания коронавируса. В области, в частности, запретят работу некоторых учреждений и введут ограничения на пользование транспортом для льготников.
Об этом сообщает Запорожский городской совет.
Ограничения высокого уровня эпидемической опасности начнут действовать в области с 00:00 18 октября. Предполагается, что в Запорожье будет запрещена работа:
- кафе, ресторанов и других заведений общественного питания (они смогут работать навынос и осуществлять доставку)
- ТРЦ, кинотеатров, театров, развлекательных заведений и учреждений культуры;
- спортзалов, фитнес-центров, бассейнов;
- учебных заведений (кроме начальной школы и детских садов).
Кроме того, "красной" зоной предусматривается введение запрета на проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей без участия зрителей.
Кроме того, в Запорожской области могут вводить ограничения по времени перевозки льготных категорий. В частности, запретить их в часы-пик с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
Стоит отметить, что ограничения снимаются, если 100% персонала и посетителей прошли полную вакцинацию от коронавируса и имеют соответствующий "зеленый" сертификат.
Напомним, что первой в "красную" зону карантина попала Херсонская область. Там строгие ограничения вступили в силу с 15 октября.
Как сообщал "Телеграф" ранее, с понедельника, 18 октября, высокий уровень эпидемических ограничений установят также в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.
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