Бочки с кислотой и части человеческих тел: под Запорожьем обнаружили огромную свалку медотходов (фото, видео)

Мусор выбрасывали на берегу реки, которая впадает в Каховское водохранилище

В 40 километрах от города Запорожье в поселке Камышеваха обнаружили огромную опасную свалку медицинских отходов. Сотни шприцев, бочек с кислотой и даже части человеческих тел выбросили на берег реки Конка.

Об ужасающей находке рассказали журналисты издания "Акцент".

Как сообщается, хранилище медицинских отходов с ужасным запахом устроили прямо на берегу реки Конка, которая впадает в Каховское водохранилище. Рядом с речкой разбросали не только медицинские отходы, но и химические продукты, тысячи люминесцентных ламп, а еще одну их часть просто засыпали землей.

Масштабы незаконной свалки впечатляют.

Журналистам удалось выяснить, что этот участок земли принадлежит фирме, которая занимается утилизацией отходов. Но судя по увиденному, они просто сбрасывали опасных мусор в поле, а не утилизировали его.

Фото: издание "Акцент"

На место незаконной и опасной свалки вызвали правоохранителей и сотрудников экоинспекции. Именно им предстоит выяснить все подробности произошедшего.

Официального комментария от полиции на момент выхода новости не поступало.

Отметим, что поселок Камышеваха, где и была обнаружена незаконная свалка, находится в менее чем 40 километрах от города Запорожье.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Карпатах мужчина выбросил на берег горной речки горы мусора. Цинизм ситуации в том, что нарушитель сделал это в национальном парке "Синевир".