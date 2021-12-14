От передней половины ВАЗа остались обломки: в Запорожье из изувеченного авто достали полицейского (фото, видео)

Пострадавший — в больнице в тяжелом состоянии с множеством переломов.

В Запорожье вечером 13 декабря 24-летний водитель ВАЗ-21099 в 20:30 не справился с управлением и на скорости влетел в бетонную опору железнодорожного моста. Инцидент произошел на улице Космической. Сообщается, что это был полицейский за рулем служебного авто.

Про ДТП сообщает полиция региона.

В результате аварии машину буквально сплющило — чтобы достать водителя, привлекли спасателей.

Остатки машины

Они передали пострадавшего медикам, мужчина в тяжелом состоянии. После аварии сотрудники ГСЧС смывали топливо с дороги.

Запорожские СМИ сообщают, что у пострадавшего полицейского сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, травмы груди, живота, сломаны кости таза и правого бедра.

Медики и спасатели на месте ДТП

Спасатели достают водителя

По предварительным данным водитель был трезвым, точные результаты даст экспертиза. Поскольку участником ДТП стал полицейский, на месте работало Госбюро расследований.

ДТП произошло при въезде в Космический микрорайон

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