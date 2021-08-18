Марина Боржемская рассказала, можно ли есть перед тренировкой

Фитнес-тренер Марина Боржемская назвала три главных принципа питания во время тренировок.

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская, которая ранее раскрыла секреты здорового похудения, продолжает учить своих подписчиков правильному питанию.

На своей странице в Инстаграм она ответила на один из наиболее распространенных вопросов, который она получала от своих фолловеров: когда правильно есть — до или после тренировки?

Тренер напоминает, что сразу перед тренировкой лучше отказаться от пищи, однако на пустой желудок тоже заниматься нельзя. Что же делать? Все достаточно просто: в течение 8 часов до тренировки нужно поесть. Таким образом метаболизм активируется, и тогда обменные процессы будут идти быстрее.

Также, не забывайте следить за нормой калорий и не отступайте от нее. Если питание будет не сбалансированным, организм приостановит скорость обмена веществ, чтобы восстановить баланс энергозатрат и компенсировать недостаток потребления.

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская поделилась списком полезных перекусов, которые можно взять с собой в дорогу. Эта еда поможет придерживаться правильного питания и не навредит вашей фигуре.