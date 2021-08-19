Есть ли угроза новой волны коронавируса в Украине? Врач разъяснила ситуацию

Эпидемиолог Екатерина Сояк не исключает вероятность новой вспышки коронавируса в Украине осенью

В последние дни статистика свидетельствует о росте заболеваемости коронавирусом в Украине. Ждать ли осенью новой волны Covid-19? "Телеграф" попросил разъяснить эпидемиологическую обстановку врача-эпидемиолога Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерину Сояк.

По ее словам, тенденция к ухудшению ситуации с Covid-19 в Украине есть. Поскольку количество заболевших увеличивается. Но, уверяет врач, пока оно абсолютно не критично, хотя определенный рост заболеваемости все же есть.

"Если мы посмотрим на средний прирост по неделям, то он присутствует. Нам нужно быть внимательными, это точно", — отмечает Сояк.

Врач говорит, что прогнозировать новую волну заболеваемости сложно. Хотя предпосылки к этому, по ее словам, есть. Так, заканчивается летнее время, люди из отпусков возвращаются в закрытые помещения, офисы, учебные заведения, где по прежнему не налажены меры инфекционного контроля. Кроме того, пока что в Украине, считает врач, мало вакцинированных людей.

"Прослойка населения, которая имела иммунитет, все равно подвержена повторному заболеванию. Потому что штаммом "Дельта" можно болеть повторно, независимо от своего природного иммунитета, который уже сформирован. Поэтому, на мой взгляд, все предпосылки к тому, что новая волна будет, есть", — говорит эпидемиолог.

Учитывая все эти факторы и начало учебного и рабочего сезона Сояк предполагает, что вероятно в конце сентября или в октябре эпидемиологическая обстановка в стране может ухудшиться. Повлиять на это может еще и то, что этот период совпадет с распространением сезонных инфекций. Так что врачам, отмечает эпидемиолог, будет сложнее проводить дифференциальную диагностику: выясняя, болен человек коронавирусом или другим острым респираторным заболеванием.