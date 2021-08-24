Укр

Боль в животе: доктор Комаровский рассказал, в каких случаях срочно необходим врач

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Боль в животе: доктор Комаровский рассказал, в каких случаях срочно необходим врач Новость обновлена 24 августа 2021, 10:16
Боль в животе

Доктор Евгений Комаровский рассказал, в каких случаях боль в животе может быть опасна.

Известный украинский доктор Евгений Олегович Комаровский, который ранее рассказал, сколько фруктов можно есть детям в день, продолжает учить своих подписчиков "уму-разуму".

На своей странице в Инстаграм Комаровский опубликовал новый пост, который посвятил боли в животе. А именно тем симптомам, при которых необходимо срочно вызывать врача.

Доктор отметил, что в принципе в детском возрасте боли в животе в большинстве случаев не опасны и связаны с повышенным газообразовании, спазмом кишечника или же несвоевременной дефекацией. Такие боли, как правило, локализуются в центре живота и ребенок показывает на область пупка. Любая боль не в центре живота — это повод для осмотра врача и повышенной настороженности родителей.

При каких симптомах стоит вызывать врача:

  • Боль локализуется в правой подвздошной области (внизу живота справа),
  • Имеются следы крови в кале или рвотных массах,
  • Имеются любые проблемы с мочеиспусканием,
  • Боль в животе сочетается с выраженной бледностью кожи и потливостью, поносом і повышенной температурой, сыпью, сонливостью.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал, какие солнцезащитные очки могут эффективно защитить зрение у ребенка.

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